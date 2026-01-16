關稅底定＋台積法說利多！新台幣創一週新高 周線由黑翻紅收31.572元

新台幣收31.572元、升2.1分，創下一週以來新高價，周線由黑翻紅。資料照



台美關稅談判底定，加上台積電法說會報喜，在雙重利多加持下，台股盤中大漲逾600點，帶動新台幣匯率強彈，在外資回頭買超，大舉匯入下，匯價一度逼近31.5元整數大關，進口商見到甜甜價，陸續進場買匯，價格再度翻落，呈現窄幅波動，高低差約5分左右，終場收31.572元、升2.1分，創下一週以來新高價，累計本週升值2.3分，周線由黑翻紅。

台美關稅談判拍板，雙方達成台灣對等關稅調降為15%，且不疊加MFN，而半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等，加上台積電法說會報喜，今年不僅是強勁的成長年，營收將成長接近3成。在雙重利多之下，台股今天收漲598.12點，三大法人合計買超369.04億元，其中，光是外資就買超399.17億元。

本週股匯多數呈現脫鉤，台股連日走揚，但新台幣漲勢明顯跟不上，匯價原本一度強彈至31.6元，在外資回頭買超，加上主要亞幣全面走揚，匯價再度回到31.5字頭，盤中震盪幅度從1角多，逐漸收斂至5分左右，由緩貶轉為緩升。

匯銀人士表示，新台幣匯率上午以小幅升值開出，外資回頭買超，匯價再度彈升，最高觸及31.523元，更進一步回測31.5元整數關卡，進口商有買盤進場，價格一度又回測31.6元，出口商在高點拋出，央行僅提供流動性調節，尾盤升幅收斂，總成交值明顯量縮，總成交值為15.415億美元。

匯銀人士指出，美國最高法院對川普的關稅裁決遲遲未出爐，美國通膨、就業數據都持穩，投資人對聯準會（Fed）的預期降溫，但地緣政治風險仍在，對美元仍有支撐，主要亞幣也偏漲，使得新台幣也走升，站穩31.5字頭，後續升勢能否延續，要視外資動向而定，預估短線在31.5至31.7元左右震盪。

