關稅底定 大發工業區面臨缺工困境

〔記者洪臣宏／高雄報導〕美台關稅談判底定，台灣對等關稅調降為15％且不疊加，高雄市大發產業園區廠商協進會理事長劉正光說，企業關心關稅的競爭性，不確定性讓人不敢投資及雇工，如今關稅底定，且和主要競爭對手一樣，可以放心了，卻得開始面臨嚴重缺工的問題。

劉正光徵詢廠家對關稅看法，他表示，談判結果對產業園區的電子及工具機出口有幫助，因為不是直接出口，不會有立即感覺，但大家的反應都不錯；鋼材、石化產品之前已在「232條款」課重稅，這次也不在談判範圍內，不過他說，在「232條款」的關稅中，台灣成功爭取到半導體及衍生品關稅最優惠待遇，這讓大家有信心。

廣告 廣告

缺工嚴重成了中小企業關切問題，劉正光說，少子化浪潮來襲，且年輕人擠去半導體，尤其疫情過後，年輕人寧願跑外送，也不願意進入傳統產業。

他指出，傳產目前靠外籍移工，但政府開放的速度不夠快，他以大發產業園區為例，目前從業人口約有2萬5千人，外籍移工佔了約2200名，仍短缺1千餘名。

劉正光說，以往都是引進印尼、越南、菲律賓等東南亞國家移工，不過現在日本、韓國、新加坡也都在搶人，移工喜歡到日本、新加坡，台灣反倒成了第三選擇，尤其日、韓是台灣主要競爭對手，目前大家的對等關稅都一樣，希望政府能盡速紓解工人荒，協助業者提升競爭力。

【看原文連結】

更多自由時報報導

不在美國生產記憶體將課100％關稅 南亞科:無赴美投資設廠計畫

三星、Sony輸了！電視開1萬小時實測「2品牌」最耐用 高價也不可靠

LTN經濟通》台海若見兵戎 中國命門在此

台灣成全球首獲美方晶片最惠國待遇！南韓怕爆 青瓦台急發聲明

