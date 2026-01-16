關稅底定15％不疊加 台灣鯛協會估輸美效應今年浮現

〔記者楊媛婷／台北報導〕政院今(16日)公布對美關稅談判兩國共識，台灣產品輸美獲15%不疊加關稅，台灣農產品輸美品主要品項之一有台灣鯛(吳郭魚)，台灣鯛協會理事長、嘉大學者郭建賢表示，台灣鯛在美主要競爭對手為中國，該國去年刻意壓低價傾銷，影響我國銷量，預估關稅底定效益今年才會浮現。

隨美國政府於去年4月3日宣布將實施對等關稅，在3個月寬限期後去年8月初對台產品課徵20%疊加關稅，我方政府持續談判，並於今宣布取得兩國共識，台灣產品輸美獲15%不疊加關稅稅率，為最惠國待遇。

我國台灣鯛外銷最大市場之一為美國，2025年台灣鯛輸美產值約4435萬美元，比上一年度降0.9%，郭建賢指出，產值雖看似下降不多，但去年關稅寬限期內許多業者拉貨，但去年7月後訂單就急凍，僅出口5百多噸，10月時回到1千噸，但仍比高峰同期時期數量減少1/3，加上中國雖然被美課徵更高關稅，但中國當地業者因知難繼續和美國有生意來往，賠錢倒貨，在美國當地報價每公斤約1.48美元，台灣鯛當地報價則是2.6美元，中國貨即使疊加高關稅，仍有價格優勢。

郭建賢進一步指出，隨中國倒貨完畢，可預期中國當地養殖戶減少，台灣談定的最終15%關稅不疊加效益應於今年才會開始浮現，但受美國對中對墨移民政策收緊，但條凍吳郭魚在當地主力購買族群為華裔與墨裔，又加上許多業者提前拉貨凍儲吳郭魚，購買力減少下消化慢，又進一步影響目前我國台灣鯛價格。

郭建賢指出，我國雖提供許多產業輔導政策，但部分政策可能必須要更貼切實際需求，如美國要求水產品須提供魚貨來源，但對養殖魚僅要求提供養殖地與養殖業者，但漁業署則要求要有養殖登記，但國內的台灣鯛養殖戶近半無養登，導致加工廠擔憂影響外銷不敢收購，盼漁業署可放寬規定或提供輔導轉型期措施。

郭建賢表示，在外銷影響下，國內去年又進口大量吳郭魚魚片，去年進口量超過千噸，比上一年大增7百噸，內外因素下致目前台灣鯛價格不佳，輸美條凍台灣鯛一台斤僅剩21到24元，遠低於合理價33元，因貨物跑得慢，魚越養越大後取魚片，魚片也只剩每台斤28元，遠低於合理價位38元。

郭建賢表示，肯定漁業署將針對進口魚片跨部會加強源頭查緝與末端產地標示，但也建議，若要讓漁民有信心放養魚苗，應有適當凍儲措施。

