關稅成果讓藍白焦慮了？他認1事將成新戰場

▲台美對等關稅調降為15%，行政院副院長鄭麗君（圖中）日前在美召開記者會說明。（圖／擷取自Taiwan in the US臉書）

[NOWnews今日新聞] 行政院日前公布台美關稅談到15％、不疊加，獲得外界一片好評。對此，政論粉專《聲量看政治》今（19）日指出，這2天，國民黨不甘心台美關稅談判的成果成為台灣利多，開始加大對台美關稅談判的黑箱、悲情與產業焦慮攻勢，從YouTube的直播觀看數翻倍成長，可以看出，他們正在加強營造強烈危機感，下一步輿論操作已經在路上。

《聲量看政治》今表示，別以為關稅細節公開後，藍白就會收手，事實上，他們很可能繼續把「黑箱」當作主旋律，聚焦於任何過程中沒有即時揭露的小細節，或是再翻出新一輪「你到底藏了什麼」質疑。這種操作的本質，就是讓大家一直懷疑政府有事沒說，維持社會對執政的資訊焦慮，讓「看不清真相」的疑慮感永遠存在。

該粉專進一步指出，只要社會集體出現資訊焦慮，藍白就能強化自己的監督者形象，延長攻擊節奏。不管事實公開到什麼程度，都還是可以靠各種細節進行放大解讀，讓民眾產生「永遠不夠透明」的心理暗示。久而久之，社會信任基礎會被蠶食，這正是黑箱劇本的真正殺傷力。

該粉專提到，藍白知道，台灣社會對於「被犧牲」、「被出賣」的情緒非常敏感，他們下一步一定會持續包裝「這不是最好的結果」這種說法，或放大任何美方條件上的微小讓步，把它解讀為「我們根本就是吃虧」、「台灣又讓了一步」，這種受害者情節除了動員持續在自己的基本盤，也是為了把主流輿論拉回情緒化的政治對立。需要警覺的地方就在於，悲情牌最容易讓理性判斷失靈。一旦集體焦慮被炒熱，民眾就會對官方的成果產生懷疑，甚至忽略了台灣其實取得了和日韓齊平的國際成果。這種情緒操作不只在弱政府信任，也讓國家的談判空間被內部輿論綁架。

該粉專也指出，產業安全向來是民心最脆弱的點，藍白預料會再把台積電赴美、外資投資等現象，放大為「台灣核心被掏空」、「政府犧牲國內產業」的新一輪攻擊。他們不僅會連結關稅政策，也會與美中科技戰、人才外流等社會焦慮整合，強化「經濟國安」危機感。這種策略，一方面打擊執政黨的「國際談判成果」，另一方面更容易煽動中產階級和產業圈的擔憂，讓政策討論轉為恐懼思維。如果台灣人沒有警覺到這種話術本質，長遠下來可能讓任何「對外談判」都淪為國內攻訐工具，反而削弱自身國際競爭力。

該粉專最後認為，藍白後續一定還會翻出更多話術，黑箱、悲情、產業焦慮、國會攻防都會輪番上陣。我們要懂得警覺，不能被單一話術帶走，更要學會對照數據、比對國際現實，問清楚「我們到底得到了什麼」。政治的本事，不在於誰會操作恐懼。誰能經得起事實的檢驗，堅持用事實說話，才是台灣社會最強的防護罩，也是破解一切話術的唯一答案。

