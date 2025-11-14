關稅戰反害慘美國小企業 熱銷品恐變賠錢貨

相比大型企業有雄厚資本，美國中小企業對關稅衝擊感特別明顯，部分進口代工品在關稅疊加下，恐怕變得無利可圖需要停售。（圖／達志影像Shutterstock）

美國總統川普，想透過關稅，讓製造業回流美國，但這之間的過程，已經讓美國的中小企業喘不過氣，因為這些中小企業，實際上沒有太大量的資本，可以搶先囤貨，訂單也沒有多到可以分散成本，導致原本仰賴進口或代工的產品，在關稅疊加之下，利潤越來越薄，甚至沒賺錢，一些美國小型企業開始擔心，面臨生存危機。

美國中小企業正面臨川普關稅政策帶來的嚴峻挑戰，有些感受利潤大幅縮減甚至瀕臨生存危機。這些小型企業由於資本有限，無法像大型零售商那樣囤貨或分散成本，只能在貿易戰的關稅壓力下苦苦掙扎。Material Kitchen和Anjali's Cup等小型企業被迫重組供應鏈或承受高額關稅，而統計顯示，這些占美國GDP 43%的小企業所受的衝擊，恐怕會對整體經濟造成影響。面對困境，美國財長貝森特暗示可能調整部分農產品關稅，但物價上漲的壓力仍然存在。

川普的關稅政策，對美國中小企業造成的挑戰，恐怕遠比想像中嚴重。Material Kitchen執行長Eunice Byun表示，他們曾經最暢銷的廚房用品，在中國關稅大幅上漲後已經快要沒有賺頭，供應鏈複雜度提升了十倍，現在必須尋找財務合理地區的合作夥伴，以避免關稅忽高忽低的影響。

不僅是廚具業者，位於紐約專賣印度濃縮茶和薑黃飲品的Anjali's Cup也遭受衝擊。創辦人Anjali Bhargava強調，關稅的不確定性完全改變了她在市場上的競爭能力。她的茶葉來自印度，薑和肉桂來自越南，金屬罐則來自中國，上一批金屬罐就支付了約20%至25%的關稅。Bhargava感到沮喪，因為她沒有能力囤貨，而今年的銷售也比預期更低，因為消費者正在縮減消費。

事實上，在美國的進口商中，小企業占了97%，並貢獻了所有進口總值的三分之一。華頓商學院教授Kent Smetters指出，小企業就像礦坑裡的金絲雀，能預示大型企業之後會遭遇的困境。如果關稅持續，大企業最終也會受到衝擊。小企業本身常常利潤微薄，面臨更高成本又無法完全透過漲價轉嫁給消費者，最終只能裁員。

值得注意的是，當這些小型企業飽受關稅衝擊時，大型零售商如亞馬遜第三季銷售反而成長13%，蘋果今年9月底結束的季度中更公布1020億美元的營收，比去年同期大增8%。對中小企業而言，最大挑戰之一就是規模經濟，他們無法與沃爾瑪這類巨頭競爭，沒有資金也沒有足夠訂單來分散關稅成本。

Smetters進一步解釋，小企業成本中經常被忽略的不只是進口貨物成本，還包含其他國家對美國的報復關稅，特別是中國、加拿大，甚至拉丁美洲國家，都把報復重點放在美國小企業出口上。為了緩解民怨，美國財長貝森特暗示將調整美國本土不易生產的農產品關稅，像咖啡、香蕉之類的食品雜貨有機會降價。統計顯示，美國烘焙咖啡價已經比去年同期高出19%，即溶咖啡也上漲22%，創下1995年6月以來最大年度漲幅，不過全球咖啡豆本來就因為極端氣候問題收成不佳，未來降幅能不能很有感還需要持續觀察。

