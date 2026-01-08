關稅戰賺飽飽？川普喊砸1.5兆打造「夢幻軍隊」 阮慕驊提過往減支口號：不演了

美國總統川普宣布，計畫在2027年將美國軍費開支大幅提升至1.5兆美元（約台幣48.6兆元），這筆預算將用於打造美國的「夢幻軍隊」，消息一出引發外界議論。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文直言，上台前口口聲聲政府要減支的川普，徹底不演了，美國政府今年只剩1招減少政府支出。​



川普在社群平台Truth Social上宣布，在2027年將美國軍費開支大幅提升至1.5兆美元，他強調「這將允許我們建立一直以來有權擁有的『夢幻軍隊』，更重要的是，無論對手是誰，它都能讓我們保持安全與穩固。」根據資料顯示，而相較於2026年已設定的9010億美元預算，2027年的1.5兆美元目標增幅高達50%以上。

對此，阮慕驊表示，川普宣稱將美國2027年國防預算大幅提升至1.5兆美元，較今年創紀錄的9010億美元預算直揭激增逾50%。那個上台前口口聲聲政府要減支的川普，徹底不演了。​

阮慕驊說，自己早說過，美政府債務持續大幅推升的原因，根本不在於稅收，而是支出。而且，美國政府要減支是非常困難的。川普今年只剩一招減少點政府支出，就是大幅降息。但大降利率又可能推升泡沫，以及觸發通膨！不然的話就是搶占資源，但是美國已經是資源大國，到底需要多少資源呢？AI在幫助人類科技文明進化，但國際秩序真能隨之進化，還是開倒車呢？

