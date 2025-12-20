關稅戰 川普耍得全球團團轉

美國總統川普1月就職，改寫政經秩序，全球都震動。2月28日，川普在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基爆發激烈口角，揚言要讓俄烏在復活節休戰，但至今年底聖誕節，戰火依然未歇。

川普採取一連串作為體現其「美國優先」核心理念，所謂「互惠關稅」貿易策略，引發全球性的市場震盪，導致2025年股災。他以高關稅作為戰略工具，迫使企業加速對美投資，導致全球供應鏈版圖劇烈重組。

即使台積電已先宣布加碼投資美國，台灣仍被課徵32％對等關稅，談判仍在進行中。