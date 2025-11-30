關稅打完換打匯率？台美剛發布聯合聲明 台經院主任示警：仍將面臨升值壓力

美國總統川普的「海湖莊園協議」傳聞不斷，欲重塑全球貿易和貨幣關係，而該協議主要倡導者、經濟顧問委員會主席米蘭認為，美元匯率是導致美國競爭力流失的主要因素。對此，台經院新興市場研究中心主任劉名寰表示，本月「台美匯率議題聯合聲明」的發布，隱含台美雙方在貨幣政策方面溝通順暢且彼此信任，但若從「海湖莊園協議」來看，市場預期匯率戰恐怕會是下一個階段的重點。

劉名寰於節目《市場觀測站》表示，根據美國商務部經濟分析局資料，今年前7月台灣對美順差708億，但財政部公布資料顯示，到了今年前10月，台灣對美順差已共1119億，若照此趨勢，明年台灣對美順差排名將上升，新台幣需求可能因此增加。

劉名寰說道，美國聯準會主席鮑爾將於明年5月底卸任，可能由更配合川普政府的人士接任，因此聯準會明年的降息步調及幅度均可能增加；但多數亞洲國家目前還沒有太多的降息條件，將導致對美元存在升值壓力。總的來說，明年多數亞洲國家，尤其是對美順差國家如台灣，將面臨貨幣升值壓力。

