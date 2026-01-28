關稅投資台灣算很「盤」嗎？中經院長6指標比拚日韓：大家都忽略了期限

​台美關稅談判多時，美國商務部於美東時間15日公布台美貿易協議內容，台灣對等關稅稅率降至15%，且不須疊加MFN（最惠國待遇）稅率，半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇。中經院院長連賢明近日接連在臉書發文，針對台灣的對美貿易談判成果進行評價，他27日在第三篇評論中分別以關稅稅率、投資金額，政府責任，投資分潤，執行期限及232條款6大面向進行分析；他也提到，很多比較都將台日韓放在一起，但忽略了順差較多、也是較遲才談定的瑞士。​

​關稅稅率面向上，連賢明指出，談定的國家大多是15%且不疊加，雖少數對美有逆差、貿易金額無足輕重的國家有談到10%稅率，整體看，在對美貿易順差的前20大貿易國中，台灣談到最優惠的關稅稅率，也是台灣傳產首次有機會與日韓歐洲站在同個競爭起跑線。投資金額部分，他指出，這是台美貿易協議中爭論最多的，台灣是2500億美元的投資和政府的2500億美元信用擔保，重點是台灣所答應的投資就是不低於2500億美元，至於如何評價台灣投資多還少？GDP占比約3成，台灣在這些國家中偏高，但瑞士也被要求2000億美元的投資，由此可知美國總統川普（Donald Trump）鐵了心要透過透資拉抬美國景氣。

第二個指標是每人對美投資金額，連賢明說，台灣比日本、韓國差一些，但明顯優於瑞士。他進一步說，然而上述兩個指標都未納入川普最在意的貿易逆差（從美國賺走多少錢），川普希望這些錢能繼續投資美國，因此若以投資金額除以對美順差來看，台灣在這些國家中處於最有利的位子，只要2年順差金額就抵回被要求的總投資金額，代表台灣商品在美利潤很高；反觀瑞士需要4年，韓國、日本分別要7年和11年，從這些不同指標來看，就算台灣的投資金額不見得是這些國家中最少，也應該是排名在中間。第三點是政府指標，連賢明分析，信用保障即當民間投資金額不足的時候，政府須補足投資差距，若以這標準來看，台灣政府責任上應是比日韓來得輕。

台灣模式最為關鍵 執行期限台灣相對彈性

投資分潤方面，連賢明指出，協議中最重要的就是「台灣模式」，台灣和瑞士以民間企業為主，日韓則由美國政府指定投資項目，其中日本更被要求投資回本後，美國政府可以分潤9成的苛刻條件，這也是日本社會對貿易協議有許多抱怨的原因。再來是執行期限，他點出，因為很少人相信美國會雷厲風行的課徵關稅，因此期限就成為協議好壞的重點之一，日本、瑞士都有註記「川普任內完成」，韓國則預計在10年內完成每年200億美元，台灣則可能因為半導體產業的特性和規模，川普政府在這次的協議中並沒有明訂完成投資的期限，這也提供了台灣在對美投資上的彈性。

最後則是232條款，連賢明表示，台灣對美出口7成來自科技業，談判後台灣獲得最惠國待遇，半導體業對美投資的設備，材料，和機具免除關稅，關鍵是台積電只要持續在美投資，就能獲免關稅，這讓台灣科技業吃下一個定心丸；對比下，日本只被承諾不超過15%，韓國則希望比照台灣，但美國尚未首肯。他總結，綜上來看，台美貿易協議在關稅稅率、投資分潤、執行期限、232條款這幾個項目都取得較優惠條款；投資金額和政府責任則是中等，後續當然還要看市場開放條件才能完整了解整份協議，但到目前為止，他認為，台灣對美貿易談判成果相當不錯。

