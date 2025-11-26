關稅投資台積電1650億美元只是開端？謝金河揭出口驚人變化：台商新局來了

台美關稅最終結果遲未出爐，台灣現行對等關稅稅率為20%，《金融時報》近日揭露，傳出台灣承諾對美投資金額4000億美元（約新台幣12兆元），行政院方面並未證實，僅表示大致已完成磋商。對此，財信傳媒董事長謝金河今（26）日在臉書以「全球脫中入美格局成形」為題，指金寶電子解散在中國廣東的東莞廠，近日因與中國交惡，日商也加速撤離；過去台商投資中國，現在投資美，這樣的新格局會對企業未來帶來巨大影響和變化！

謝金河指出，金寶電子在1996年成立的東莞廠，如今已經結束，3000多名員工失去工作，而事實上東莞的製造業萎縮已持續很長的時間，昔日繁華景象早已不復見；且最近中日交惡，更加速日商從中國撤離，今年前10個月日本對中國的外國直接投資（FDI）銳減83%，情況將更加惡化。另一方面，美國總統川普（Donald Trump）今年重返白宮後，要力拚製造業回流美國，謝金河則說，川普的關稅棒子加上赴美投資，要製造業重返美國，正逐漸改變過去的產業布局。

謝金河提到，1990年代全球投資中國是主旋律，台商蜂擁西進，成為促進中國經濟崛起的推手，很多台商也因為投資中國而壯大，但從如今的台灣出口結構可以看出，新一輪的變化正在形成。他盤點，今年10月台灣對美國出口211.35億美元，占比34.2%；對中國出口143.17億美元，占比23.2%，是占比差距最大的月份。另外，今年前10月台灣對美國出口1516.21億美元，年增63.3%；對中國出口1388.91億美元，年增13.1%，是出口美國首度超越中國的新紀錄。此外，台灣對美國的順差拉升至1119.93億美元，超越去年全年的739億美元；對中國的順差是631.33億美元，有段差距，從占比可看出「脫中入美」的新格局！

謝金河進一步對比，2020年，台灣出口到中國的占比是43.9%、美國是11.7%；今年前10月，美國占比是29.5%，10月拉升至34.2%，對中國前10月占比27%，10月再降到23.2%，變化值得關注。他總結，2025年AI是主戰場，台灣ICT和半導體產業和美國緊密結合，過去台商投資中國，現在則投資美國，接下來則是川普要求各國投資美國資金到位，而台灣以台積電的1650億美元為基礎，很可能擴大到4000億美元，這個「脫中入美」新格局，會對企業未來帶來巨大影響和變化！

