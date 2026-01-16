關稅拍板！他酸爆：打臉國民黨鄭麗文中國人的47%

政治中心／黃依婷報導

美國商務部於美東時間15日宣布，美國對台灣商品適用的對等關稅稅率，總體不超過15%。對此，律師黃帝穎也狠酸，美國宣布台灣關稅15%不疊加，徹底粉碎舔中政客的疑美論，三大台美官方關稅進展打臉國民黨鄭麗文的中國人定調。

黃帝穎發文，台美官員在美國商業部正式談判簽署協議，打臉國民黨鄭麗文台灣人是中國人的矮化定調，其中包括「臺灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化臺美AI戰略夥伴關係」等多項談判預定目標。

黃帝穎接著提到，美國商業部宣布台灣關稅15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化臺美AI戰略夥伴關係，但鄭麗文日前就關稅降為15%竟嗆台灣政府「可憐」、「黑箱」，同日鄭麗文再度強調「我們是中國人」。

黃帝穎表示，鄭麗文向國際自我矮化定調「我們是中國人」，對台灣的具體危害是關稅從15%拉高至比照中國的47%，美國商業部今宣布台灣關稅15%不疊加，等於打臉國民黨鄭麗文的中國人定調，台灣不是中國的47%，最後，台美關稅與日韓歐盟齊平，條件優於日韓，粉碎舔中政客唱衰台灣的疑美論。

