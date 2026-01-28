Taiwan FactCheck Center

關稅拍板！台積前副總陳健邦解析2500億美元對美投資

發佈：2026-01-28

https://open.spotify.com/episode/2dmJmAcOYqbO0VVBh3jAYv?si=LhOJN7KZRM2BtgQtcaSYMA

【若無法播放，請點此收聽節目】

https://youtu.be/pgWtelPwpR4?si=q4N6eBuNLOupm-gB

【若無法播放，請點此收聽節目】

00:00?網傳台積電外派1.8萬工程師？目前僅派兩千人，策略是優先僱用當地人

07:27?TSMC為何能贏？關鍵方程式＝Taiwan Society＋Morris Chang

16:47?以下都是假訊息：2300家企業外移？十萬精英外流？通通不可能！

20:15?蓋廠沒那麼簡單！揭開台積電選址與建廠的嚴苛標準

23:52?台美關稅協議生效後，下一步關鍵：如何兼顧成本控制與客戶滿意？

26:19?羅唯仁回鍋英特爾，技術會被偷光嗎？英特爾狂買設備能彎道超車嗎？

33:51?美國有錢也難以複製台積電？贏在「規模」與「速度」

43:30?還能領先多久？陳健邦：未來5到7年，台積電地位難以撼動

49:21?荷蘭病隱憂？當全台菁英都湧入半導體，科技巨頭如何回饋社會？

52:23?2026台積電關鍵字：Trust&Great！

網傳台積電將外派1.8萬人、2300家半導體上下游將同步外移，面對漫天飛舞的「掏空台灣論」，台積電第9號員工、前副總經理陳健邦親上火線闢謠！現況是僅外派約2000人，且策略是優先雇用當地人，再加上AI趨勢，「很多工作可以在台灣遠距處理美國的事」。

面對台美關稅協定，台灣承諾赴美投資高達2500億美元，其中台積電雖非全部，卻也承擔了1650億美元的絕大多數 。這筆承諾投入相當於美國防預算四分之一的鉅資、足以打造八個航空母艦戰鬥群 ，這場世紀豪賭，不只是地緣政治的角力，更是國家命運的抉擇。

在這場變局之中，陳健邦直言，台積電真正的護城河不是花錢就買得到的設備，而是對良率近乎苛求的「可製造性」，以及一聲令下就能展現「千軍萬馬總動員」的供應鏈速度 。

當台積電從默默支持科技巨頭的幕後「黑子」，被迫走向世界舞台中心，台積電創辦人張忠謀為何引用莎士比亞名言「世界是我的牡蠣」，是否預言台積電將主導世界科技？面對2026年的變局，台灣如何接招？請收聽《新聞真假掰》，假新聞 Bye Bye！

來 賓｜

陳健邦（台積電前副總經理）

主持人｜

黃兆徽（台灣事實查核教育基金會董事）

節目團隊︱

黃兆徽、邱家宜、張育騰、蔡東棧