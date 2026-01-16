關稅拍板「台股開盤漲逾500點」 重電、工具機贏家

台北市 / 綜合報導

台美關稅調降至15%，除了半導體族群受惠，專家表示，對美出口的台灣傳統產業也擁有許多利多條件，包括重電、工具機都有望成為最大贏家，業者也表示，對於這次關稅的定案鬆了一口氣。而關稅利多也成為今(16)日台股上漲的動能，加權指數一開盤就走揚超過500點，站上31000點大關。

螢幕上台股漲聲響起，在台美關稅抵定的，第一個交易日，一開盤大漲超過500點，盤中就站上31000大關，再創新高，也讓集中市場，總市值單日就增加約2兆元，達到102兆元，權值股台積電早盤股價，上漲至1735元，聯發科廣達同步走揚，電子族群表現亮眼。

資深分析師許博傑：「今(16)日台股來說，其實不只反映關稅，還有昨天台積電法說的這個，驚豔的優於預期，所以今天包含一些大型的電子權值股，尤其在AI的區塊，都是有明顯的表現，因為我們的整個稅率已經跟日韓一樣了，所以我想這個對於未來，整個傳產來說的話，確實是一個好的消息。」

傳產族群特別被點名，就是因為台美關稅，從原本的20%調降至15%，專家認為，在台灣以外銷美國為主的族群，像是重電工具機，有望成為最大贏家。

機械廠商總經理蔡承諺：「當然關稅的部分，就是以他們代理商，在國內他們在美國的市場的關稅去做調整，那當然相對的，我們的代理商也會覺得說，這樣的關稅來自台灣的設備，他的成本上就降了5個點、降了5%，當然是有幫助的，對我們來講會更加的鬆了一口氣，然後在2026年的業績上，也會有加分的作用。」

工具機廠樂觀其成，對於接下來，在美國出口的營收表現，也很有信心，關稅拍板定案，廠商受惠，也讓台灣經濟充滿利多。

