關稅拍板 AIT：美台成戰略經濟夥伴

美台商會會長韓儒伯認為，台美關稅完成協議，可大幅強化輝達和超微半導體等美國晶片設計公司與台積電的合作。（本報資料照片）

台美達成關稅協議，美國在台協會（AIT）16日稱雙方「簽署了一項具有歷史意義的貿易協議」，將大幅推動美國半導體產業回流。針對台積電將擴大赴美投資，美台商會也表示，不應將此視為取代台灣在晶片製造上的領先地位。其下一代晶圓廠會先在台灣建成，之後再複製到美國，可消除台灣被「掏空」的擔憂。

AIT昨指出，美國在台協會與駐美國台北經濟文化代表處簽署這項前所未有的貿易協議，將強化美國經濟韌性、創造高薪工作機會，並鞏固國家安全。該協議在美國與台灣之間建立了戰略經濟夥伴關係，大幅強化美國本土半導體供應鏈，並確保美國的科技與產業領導地位。

美台商會則呼籲美國國會在本會期立即通過「美台避免雙重課稅協定」的相關立法，以造福美台勞工與企業，強化雙方利益。

此外，美台商會會長韓儒伯認為，台美關稅完成協議，可大幅強化輝達和超微半導體等美國晶片設計公司與台積電的合作；至於台積電擴建亞利桑那州的園區，他直言，將有助於高階晶片製造實現更均衡的全球布局。

韓儒伯強調，不應將台積電赴美設廠視為取代台灣在晶片製造的領先地位，台積電最先進製程仍會在台灣進行，下一代晶圓廠也會先在台灣建立，之後再複製到美國，不僅有助於美國實現其長期製造業目標，也能消除台灣對晶片產業被「掏空」的擔憂。

台灣美國商會理事長陳幼臻也表示，此次調降台灣的基準關稅，並納入投資與供應鏈合作相關配套，可降低企業的不確定性。若台灣在關稅待遇上能進一步與其他美國主要經貿夥伴接軌，將有助企業進行長期規畫。