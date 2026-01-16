關稅拍板15％ 民眾黨團：反對把產業命脈作為政治籌碼

台灣民眾黨表示，支持台美經貿深化，也肯定台美雙方在民主價值與供應鏈安全上的緊密夥伴關係，但外交談判的核心在於「對等」與「國家利益」，而非單方面的讓利與配合。（本報資料照片）

台美關稅談判16日拍板，稅率為15％且不疊加，並取得各項232關稅最優惠待遇。台灣民眾黨表示，支持台美經貿深化，也肯定台美雙方在民主價值與供應鏈安全上的緊密夥伴關係，但外交談判的核心在於「對等」與「國家利益」，而非單方面的讓利與配合，因此堅決反對政府在缺乏民主監督的情況下，以切香腸的方式將台灣的產業命脈與國家資產，作為政治安撫的籌碼。

針對台美關稅拍板，民眾黨16日發表聲明，表示針對行政院公布美台關稅談判結果，以及美國商務部長盧特尼克直言台灣鉅額投資是為了「讓川普總統滿意」、目標轉移40％產能至美國一事，台灣民眾黨表示高度憂慮。

民眾黨直言，支持台美經貿深化，也肯定台美雙方在民主價值與供應鏈安全上的緊密夥伴關係。然而，外交談判的核心在於「對等」與「國家利益」，而非單方面的讓利與配合。我們堅決反對政府在缺乏民主監督的情況下，以切香腸的方式將台灣的產業命脈與國家資產，作為政治安撫的籌碼。

民眾黨強調，真正的談判應是「有予有取」，既然對美投資已是不可逆的趨勢，政府理應以此為對等條件，盡力爭取基礎建設配套，並轉化為對台灣安全的實質支持網絡。然而現階段看到的，卻是政府承諾以信用保證支持2500億美元融資，用台灣納稅人的錢為美國產業政策買單。「這不是投資，這是單向輸血。若美國政策轉彎或企業投資失敗，這筆爛帳誰來扛？」

民眾黨質疑，協議中包含台灣投資美國「能源產業」。台積電總裁魏哲家在法說會上直言「擔心台灣的電力供應。」如果沒有足夠電力，將無法支持AI的大量需求，甚至會限制台積電的擴產。在台灣內部能源轉型卡關、企業界因缺電焦慮而不敢擴產的關鍵時刻，執政黨不思將資源用於強化脆弱的本土電網韌性，反而要輸出鉅資去建設美國的能源設施？不僅本末倒置，更形同是對本土產業發展的釜底抽薪。

「談判結束了，台灣的考驗才要來臨。」民眾黨說，投資5000億美元，投審會必須嚴格把關，確保關鍵技術不外流；其次，信保基金的額度高達2500億美元，勢必會引發國內產業融資緊張，至於如何因應，目前看不到政府的回答：關稅風波以來，已經嚴重受損的產業如水五金等，能否恢復元氣？政府又怎麼輔導？政府也沒回應。

民眾黨強調，我們支持台美合作，但反對無底線的掏空台灣。請執政黨告訴人民：為了「讓川普滿意」，台灣還要再退讓多少？在美方強大的壓力下，如何把關？已受損的部分，如何修復？未來會受衝擊的部分，如何因應？

