關稅捷報助攻！台積電衝「新價位」 台股光速刷史高

台美關稅傳出快敲定，台積電飆1720元天價，台股漲406點刷新高。（圖：motionelements）

台美關稅協議接近完成，利多消息激勵下，台股今（13）日開盤表現強勁，加權指數盤中大漲逾406點，觸及30973點，刷新台股歷史最高紀錄，距離3萬1000點大關只差臨門一腳。權王台積電（2330）開盤股價表現亮眼，最高觸及1720元新天價。

《紐約時報》報導，台美關稅協議即將達成，預計本月宣布，台灣輸美貨品關稅將從目前暫行的20%降至和日本、南韓相同的15%，而台積電承諾將再興建5座半導體廠。

報導也指出，美國政府與台灣達成貿易協議，除關稅稅率達成15%協議，也要求台積電加碼投資美國，在亞利桑那州至少再興建5座晶圓廠，激勵台指期夜盤大漲371點，台積電ADR漲逾2%，帶動台積電今天早盤以1720元開高，盤中漲逾1%，股價再寫新天價。

◆《中廣新聞》提醒您，本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。