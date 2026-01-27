關稅提高至25%！分析：逼韓國加快對美投資

▲美國總統川普突在社群平台發文，指控韓國國會沒有批准並落實先前與美國達成的貿易協議，故將針對韓國汽車、木材、製藥產品以及其他對等關稅項目，把關稅稅率從15%上調至25%。圖為他與李在明先前合影。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）台灣時間27日突在社群平台發文，指控韓國國會沒有批准並落實先前與美國達成的貿易協議，故將針對韓國汽車、木材、製藥產品以及其他對等關稅項目，把關稅稅率從15%上調至25%。消息一出，在韓國政商界再度引起震盪，有韓媒分析稱，川普此舉意在加速韓國對美投資。

根據《韓聯社》報導，川普指的顯然是韓國執政黨-共同民主黨去年11月提交的一項特別法案，該法案旨在支持韓國向美國承諾的3500億美元投資，亦是2國關稅協議的一部分，惟該法案尚未獲國會批准。

韓國產業研究院院長權南勳（音譯）認為，川普此舉用意，應該不是真的要提高關稅，而是想確保在國會被拖延的特別投資法案能獲得通過，尤其目前還有美國最高法院可能推翻對等關稅的隱憂，川普不排除是出於急迫感，希望先獲得韓國更堅定的承諾。

韓國經濟研究所首席分析師申元奎（音譯）也認同，川普此舉可能源於一系列問題的爆發，在美國國內，有移民政策引爆的衝突，以及反對者對其格陵蘭島主張的批評，還有與歐盟、加拿大日益緊張的關係，這些都加劇了他的焦慮情緒。

首爾西江大學經濟學教授尹許（音譯）則表示，僅僅透過社群平台發文，就單方面推翻2國達成的協議，不僅不符合外交禮儀，從外交角度來看也讓人難以理解。

原文連結：Trump's tariff hike announcement seemingly aimed at expediting S. Korea's investment in U.S.: experts

