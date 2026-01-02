關稅收進來、通膨壓下去、經濟成長超預期 美媒總評川普2.0第一年經濟成績

美國總統川普推動的經濟政策，正逐步交出一份引發高度關注的成績單。在經歷通膨高漲與經濟放緩的周期後，美國經濟於2025年下半年展現明顯回溫跡象，成長動能重啟、物價漲幅趨緩，加上稅制與貿易政策的大幅調整，使企業投資、家庭財務與金融市場同步出現結構性變化。



金融市場方面，美股在2025年表現強勁，成為投資人評估整體經濟走向的重要指標。作為美國股市最具代表性的廣泛指數，標普500指數在年底累計上漲17%，反映市場對企業獲利前景、稅制環境與經濟成長的高度期待。白宮官員與部分經濟學者指出，資本市場的上揚與企業信心回溫，與政府強調減稅與投資友善的政策方向密切相關。

通膨壓力出現降溫跡象

在總體經濟數據上，美國經濟於2025年第三季交出超出市場預期的表現。根據官方統計，該季國內生產毛額（GDP）年化成長率落在4%至4.5%區間，顯著高於年初多數預測。政府官員表示，成長動能主要來自民間消費支出持續擴張，以及企業對投資與人力招募的信心改善。與此同時，通膨壓力出現降溫跡象，11月物價年成長率降至2.7%，低於經濟學家原先預估的3.1%，也為貨幣政策提供更大的調整空間。

廣告 廣告

在政策層面，川普於7月4日簽署的旗艦立法《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act, OBBBA），被視為本屆政府最具影響力的經濟法案之一。該法案在架構上延續川普第一任期的《2017年減稅與就業法案》（TCJA），並在此基礎上擴大減稅範圍與新增聯邦計畫。法案內容包括延長原本即將到期的減稅條款，使較低的個人所得稅率與擴大的標準扣除額得以長期化，避免家庭面臨突如其來的稅負上升。

OBBBA同時為多項競選承諾鋪路，包括「小費免稅」與「加班費免稅」制度，相關條款預計於2026年正式生效。此外，法案也引入新的長期儲蓄與投資機制，試圖透過制度設計，引導家庭將短期減稅效益轉化為中長期財務穩定。

隨著減稅條款陸續落實，川普經濟團隊正向民眾釋放明確訊號，預告即將到來的報稅季可能出現「史上最大規模的退稅潮」。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在接受《All-In Podcast》訪問時表示，由於多數勞工尚未調整預扣所得稅金額，減稅效果將集中反映在退稅金額上。他指出，依家庭中勞工人數不同，一般家庭可能收到約1000至2000美元不等的退稅。

專為未成年人設立「川普帳戶」

這項預測也獲得中立稅務政策智庫Tax Foundation的支持。該機構於12月17日發布的分析報告指出，OBBBA對2025年度的減稅設計，將使即將到來的報稅季退稅金額明顯高於往年，對家庭現金流形成短期刺激效果。

在家庭財務制度上，OBBBA另一項引發關注的設計，是專為未成年人設立的「川普帳戶」。該帳戶定位為長期投資與儲蓄工具，僅限18歲以下人士開設，資金來源結合聯邦啟動資金、家長個人提撥，以及雇主或非營利組織的補助撥款。制度設計允許帳戶資金進行轉倉，既有資產可直接移轉至新帳戶而不影響年度提撥上限，並鼓勵雇主參與，以提高家庭提早為子女進行長期理財規劃的誘因。

在貨幣政策預期方面，通膨降溫與經濟成長並存，使市場開始重新評估利率走向。美國聯準會的政策動向成為市場焦點，根據芝加哥商品交易所的FedWatch工具，市場普遍預期首次降息時點可能落在2026年4月。分析人士指出，經濟數據若持續顯示成長穩健且物價受控，將為聯準會提供更大的政策彈性。

貿易政策則是川普經濟路線中最具爭議的一環。川普於4月宣布啟動全面性的「解放日」關稅，強調此舉旨在縮減長期存在的貿易失衡、重振美國製造業並強化國家安全。批評者警告，關稅上調可能推升進口成本，進而轉嫁至消費者價格，並引發貿易夥伴的報復性措施。

關稅收入帶來可觀財源

儘管爭議不斷，關稅收入在財政數據上呈現顯著成效。根據美國財政部統計，2025會計年度（截至9月30日）關稅總收入達2152億美元，新會計年度自10月1日起至今亦已徵收965億美元，顯示關稅政策在短期內為聯邦政府帶來可觀財源。

不過，這項策略正面臨法律挑戰。美國最高法院預計於1月針對總統是否有權依據《國際緊急經濟權力法》徵收特定關稅作出裁定，相關訴訟聚焦於行政權限是否已逾越憲法界線。即使如此，川普仍公開捍衛其關稅政策，主張這是矯正多年來不公平全球貿易結構的必要手段，並承諾未來可將部分關稅收入轉化為直接發放給中低收入民眾的每人2000美元「紅利金」。

責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

