關稅收進來、通膨壓下去、經濟成長超預期 美媒總評川普2.0第一年經濟成績
美國總統川普推動的經濟政策，正逐步交出一份引發高度關注的成績單。在經歷通膨高漲與經濟放緩的周期後，美國經濟於2025年下半年展現明顯回溫跡象，成長動能重啟、物價漲幅趨緩，加上稅制與貿易政策的大幅調整，使企業投資、家庭財務與金融市場同步出現結構性變化。
金融市場方面，美股在2025年表現強勁，成為投資人評估整體經濟走向的重要指標。作為美國股市最具代表性的廣泛指數，標普500指數在年底累計上漲17%，反映市場對企業獲利前景、稅制環境與經濟成長的高度期待。白宮官員與部分經濟學者指出，資本市場的上揚與企業信心回溫，與政府強調減稅與投資友善的政策方向密切相關。
通膨壓力出現降溫跡象
在總體經濟數據上，美國經濟於2025年第三季交出超出市場預期的表現。根據官方統計，該季國內生產毛額（GDP）年化成長率落在4%至4.5%區間，顯著高於年初多數預測。政府官員表示，成長動能主要來自民間消費支出持續擴張，以及企業對投資與人力招募的信心改善。與此同時，通膨壓力出現降溫跡象，11月物價年成長率降至2.7%，低於經濟學家原先預估的3.1%，也為貨幣政策提供更大的調整空間。
在政策層面，川普於7月4日簽署的旗艦立法《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act, OBBBA），被視為本屆政府最具影響力的經濟法案之一。該法案在架構上延續川普第一任期的《2017年減稅與就業法案》（TCJA），並在此基礎上擴大減稅範圍與新增聯邦計畫。法案內容包括延長原本即將到期的減稅條款，使較低的個人所得稅率與擴大的標準扣除額得以長期化，避免家庭面臨突如其來的稅負上升。
OBBBA同時為多項競選承諾鋪路，包括「小費免稅」與「加班費免稅」制度，相關條款預計於2026年正式生效。此外，法案也引入新的長期儲蓄與投資機制，試圖透過制度設計，引導家庭將短期減稅效益轉化為中長期財務穩定。
隨著減稅條款陸續落實，川普經濟團隊正向民眾釋放明確訊號，預告即將到來的報稅季可能出現「史上最大規模的退稅潮」。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在接受《All-In Podcast》訪問時表示，由於多數勞工尚未調整預扣所得稅金額，減稅效果將集中反映在退稅金額上。他指出，依家庭中勞工人數不同，一般家庭可能收到約1000至2000美元不等的退稅。
專為未成年人設立「川普帳戶」
這項預測也獲得中立稅務政策智庫Tax Foundation的支持。該機構於12月17日發布的分析報告指出，OBBBA對2025年度的減稅設計，將使即將到來的報稅季退稅金額明顯高於往年，對家庭現金流形成短期刺激效果。
在家庭財務制度上，OBBBA另一項引發關注的設計，是專為未成年人設立的「川普帳戶」。該帳戶定位為長期投資與儲蓄工具，僅限18歲以下人士開設，資金來源結合聯邦啟動資金、家長個人提撥，以及雇主或非營利組織的補助撥款。制度設計允許帳戶資金進行轉倉，既有資產可直接移轉至新帳戶而不影響年度提撥上限，並鼓勵雇主參與，以提高家庭提早為子女進行長期理財規劃的誘因。
在貨幣政策預期方面，通膨降溫與經濟成長並存，使市場開始重新評估利率走向。美國聯準會的政策動向成為市場焦點，根據芝加哥商品交易所的FedWatch工具，市場普遍預期首次降息時點可能落在2026年4月。分析人士指出，經濟數據若持續顯示成長穩健且物價受控，將為聯準會提供更大的政策彈性。
貿易政策則是川普經濟路線中最具爭議的一環。川普於4月宣布啟動全面性的「解放日」關稅，強調此舉旨在縮減長期存在的貿易失衡、重振美國製造業並強化國家安全。批評者警告，關稅上調可能推升進口成本，進而轉嫁至消費者價格，並引發貿易夥伴的報復性措施。
關稅收入帶來可觀財源
儘管爭議不斷，關稅收入在財政數據上呈現顯著成效。根據美國財政部統計，2025會計年度（截至9月30日）關稅總收入達2152億美元，新會計年度自10月1日起至今亦已徵收965億美元，顯示關稅政策在短期內為聯邦政府帶來可觀財源。
不過，這項策略正面臨法律挑戰。美國最高法院預計於1月針對總統是否有權依據《國際緊急經濟權力法》徵收特定關稅作出裁定，相關訴訟聚焦於行政權限是否已逾越憲法界線。即使如此，川普仍公開捍衛其關稅政策，主張這是矯正多年來不公平全球貿易結構的必要手段，並承諾未來可將部分關稅收入轉化為直接發放給中低收入民眾的每人2000美元「紅利金」。
責任編輯：許詠翔
更多風傳媒報導
其他人也在看
記憶體千金群聯、京元電全被踢！00936成分股「14進14出」大風吹 電子五哥2檔入列
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受益人數逾5萬人的台新永續高息中小（00936）最新換股名單出爐，臺灣指數公司昨（12月31日）日公布其追蹤指數定期審核結果...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 3
傳進軍SpaceX供應鏈！「面板大廠」股價飆6天...國家隊斥資4.1億買破萬張 再砸13.4億掃貨記憶體3檔
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股昨（12月31日）迎來2025年封關，加權指數終場收在28,963.60點，漲幅0.89%、漲256.47點。據「玩股網」統計，觀察八大公...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
台股封關！今年飆股誰第一？PCB供應鏈嗨漲全年 這檔「玻纖布供應商」大漲698.36%奪冠
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導台股31日迎來封關日，盤面氣勢依舊強勁，權值股台積電（2330）盤中一度衝上1,550元，續創歷史新高，帶動大盤衝上2萬9刷新紀...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
股民平均賺150萬是假象？台股封關暴衝 沒買台積電多數人其實只賺這些
節目《關我什麼事》盤點2025封關日，台股收盤大漲256點，收在28289.63點，成交量5361。回顧全年，加權指數從23035漲到28963，全年上漲5928點、漲幅25.7%。節目更點出「平均每位股民暴賺150萬」的話題數字，但也提醒這是平均值，背後其實藏著關鍵差異。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 35
0050「獨尊台積電」吃虧！專家推這檔ETF：短中長期報酬率都打敗0050
2025年台股今（31）日正式封關，高股息ETF再度成為投資人關注的焦點，素有「不敗教主」稱號的陳重銘指出，有一檔ETF的報酬率無論短期、中期或長期都打敗0050，主要原因在於「0050獨尊台積電」，導致其他好股票黯淡無光。陳重銘在臉書撰文提到，昨日台股再現「27千金」，高價股一路衝上去，法人表示，資金效應對高價股挹注動能正向，加上產業趨勢樂觀，有助於進一步......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 9
群創漲多遭列「注意股」股價開低震盪翻紅 近午盤爆逾60萬張大量
面板大廠群創（3481）因傳打入SpaceX供應鏈，受太空產業題材助陣，大唱轉機題材，去年底股價連日爆量飆漲，遭證交所列入注意股，提前公告去年11月自結稅後淨損約1.56億元，每股淨損約0.02元；不過，今天股價開低後，盤中又震盪翻紅，截至上午11時即爆出逾56萬張大量，依舊成為開年盤面焦點太報 ・ 2 小時前 ・ 3
今年Q1台股、美股怎麼走？阮慕驊曝5大投資重點：這因素恐成「股市黑天鵝」
台股昨（12/31）日正式封關，不受前一日美股走跌影響，封關日強勢表現點燃多頭火種，加權指數開高走高，盤中最高衝上2萬9009點，創下歷史新高，隨著時序進入2026年，投資人該如何看待今年第一季？財經專家阮慕驊提出5大觀察重點。阮慕驊在永豐證券節目《雅筑會客室》表示，第一個重點是全球宏觀經濟情勢的判斷，以及與之密切相關的利率走向。因為利率決定一切，利率決定了......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 8
累虧87億 純網銀2026年拚轉盈
台灣純網銀自2021年正式開業以來虧損仍在擴大，2026年面臨獲利轉虧為盈關鍵期。金管會統計至2025年9月底，三家純網銀累計虧損已達87億元，而純網銀營運至2026年將正式滿五年，市場關注最可能率先獲利的連線銀行（LINE Bank），是否能如期達到「開業五年獲利」的首要目標。工商時報 ・ 9 小時前 ・ 2
獨家／吳嘉隆點名別碰黃金了 改抱這檔！台股上看4萬不是夢策略1次看
總體經濟學家吳嘉隆接受三立電視台專業財經節目《小資巴菲特》主持人李昕芸專訪時表示，針對2026年全球經濟風險提出警訊，直指可能會遇到幾個比較不利的情況，更拋出「3隻黑天鵝」的說法，提醒投資人先把風險看清楚，再談布局。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 11
營運不中斷 台積南京廠 續獲美出口許可
台積電於2025年12月31日晚間證實，美國商務部已正式核發為期1年的出口許可予台積電，確保了台積電南京廠在2026年的營運及產品出貨不受影響。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
【2025封關秀】今年股民平均大賺149萬元 扣掉台積電獲利近60萬元
台股今（31）日迎來2025年封關日，在護盤資金挹注下，加權指數一度漲逾300點、衝上29,009.81點，再創歷史新高，終場上漲256.47點，收在28,963.6點，台股總市值攀升至94.36兆元。若以市值成長換算，今年平均每位股民帳面獲利約149.26萬元，若扣除台積電（2330）民賺走的錢，平均股民實際獲利約59.49萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前 ・ 191
台股新年盤中漲逾300點 台積電達1580元
[NOWnews今日新聞]台股今年首個交易日開紅盤，盤中節節攀升，不斷改寫盤中新高點，截至11點半我又，上漲超過300點，最高觸及29325.16點。台積電也同步改寫盤中新歷史，達到1580元。大盤開...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 4
2025高股息ETF失寵 成交量大幅衰退
金管會還特別澄清，沒有打壓高股息ETF的發展。雖然有人說因為金管會的規定導致高...信傳媒 ・ 5 小時前 ・ 2
攜手台積電發展CPO！「矽光子概念股」爆量漲停創新高價 前三季EPS暴增317%
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導隨著國際CSP紛紛加碼投入資料中心的設立，矽光子需求不斷攀升，帶動相關族群營運及股價大幅成長，如上詮（3363）今（31）就...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
含積量4成太狂！半導體績效冠軍是它 去年含息報酬逾35%
2025年AI浪潮帶動台股多頭表現，激勵台股ETF績效表現亮眼，尤其是科技相關ETF，在台積電助攻下，具高含積量的半導體ETF績效表現出頭，2025台股封關日結束，根據CMoney統計，新光臺灣半導體30 ETF(00904) 含息總報酬率達35.47%，勇奪台股6檔半導體相關ETF績效總冠軍，同時，根據台新投信官網公布，新光00904於2026年1/16展開首季除息，預估配息金額0.76元，再創三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發起對話
矽光子發光領軍飆漲！這「PIC檢測廠」4天飆30%...再創新天價 被動元件鈞寶強勢歸隊8檔漲停
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股封關日（12月31日）收在28,963.6點創下歷史新高，為全年劃下完美句點，激勵今（2）日加權指數開高站上2萬9千點大關，截...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
錢鏡你家／高股息ETF要翻轉了？ 存股總編用1個字點出2026投資關鍵
過去一年，AI股獨領風騷，傳產價值股與高股息策略相形失色，特別是高股息ETF投資人面對績效落後情況，更是信心動搖。進入2026年，存股族春天是否到來？存股總編謝富旭在《錢鏡你家》節目中總結2025年投資心情，並提出2026布局關鍵字。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前 ・ 發起對話
取得美系GPU大客戶訂單！外資豪砸36億掃貨這「半導體測試大廠」 晶豪科連2漲停也被搶翻
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股今（31）日迎來2025年封關，加權指數呈現開高走高，最高一度高漲302.68點至29,009.81點，終場收在28,963.60點，漲幅0.8...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
南亞科撐腰 台塑四寶獲利守住
2025年第四季成品油煉油利差穩健走升，且國際油價力守60美元整數關卡，加上電子材料、DRAM行情活絡喊漲，助力台塑化、南亞成為台塑四寶營運衝刺先鋒，不僅第四季獲利可望年增翻倍，也有望交出全年獲利逆勢成長好表現。工商時報 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
【2025封神榜】這檔「重量權值股」遭投信年砍556億淪最大提款機 東元、光寶科也逃不過
回顧2025年，投信全年雖然共砸1060.34億元買超台股，不過《Yahoo股市》也統計前十大賣超個股，其中包含榜首聯發科（2454）遭提款556億元，日月光投控（3711）也遭砍354億元上榜，此外，還有不少知名個股如東元（1504）、光寶科（2301）、遠傳（4904），都成為外資提款機之一。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 6