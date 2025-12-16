關稅政策使價格上漲 美國消費者仍偏愛人造聖誕樹

聖誕節腳步將近，儘管關稅政策下使得人造聖誕樹售價增加10%至15%，但美國民眾仍舊偏好購買人造聖誕樹佈置家中。

美聯社今天(16日)報導，拉迪諾(Mark Latino)是總部位於加州一間居家佈置公司的執行長，這間公司由他的祖父1902年創立，專門製造天鵝絨或絲綢人造花，但如今這間公司是美國少數幾家還在製造人造聖誕樹的公司，年產量約1萬棵。

而關稅政策影響了人造聖誕樹的價格，也凸顯了美國依賴他國人造聖誕樹的程度。根據美國聖誕樹協會(American Christmas Tree Association)的資料，因為關稅的關係，今年人造聖誕樹價格上漲10%至15%，銷售商不得不減少訂單並且支付高額關稅。儘管如此，聖誕樹製造公司表示，在亞洲生產人造聖誕樹多年後，他們不太可能大規模轉移聖誕樹生產線回美國。

美國國家聖誕樹公司執行長巴特勒(Chris Butler)說，人造聖誕樹是高度勞力密集的產業，聖誕樹需要裝上美國沒有生產的節日彩色燈泡和其他裝飾配件；美國國家聖誕樹公司每年約賣出100萬棵人造聖誕樹。

巴特勒表示，美國民眾對節日裝飾品價格非常敏感，「如果價格貴一倍，在盒子上貼上『美國製造』的貼紙也無濟於事，如果貴20%就賣不出去了」。

大約8成美國民眾今年選擇在家裡佈置人造聖誕樹，這個偏好比例與過去15年相比沒有改變。

Balsam Brands旗下知名人造聖誕樹品牌Balsam Hill每年賣出數十萬棵人造聖誕樹。執行長赫曼(Mac Harman)說，美國人喜歡在感恩節後佈置綺聖誕樹，然後擺放數週，但是新鮮砍下的樹會乾枯；有些人比較喜歡人造聖誕樹的原因是因為對松樹的黴菌孢子過敏。

巴特勒說，美國消費者也覺得人造聖誕樹比較方便，有80%的人造聖誕樹上已經附有裝飾好的燈飾。

正是因為這種偏好，使得人造聖誕樹生產線在1990年代初期轉移到泰國，10年之後再移到中國。赫曼說，在人造聖誕樹纏上彩色燈泡，十分耗費人力，「我們上哪找15000個願意在聖誕樹上纏彩色燈泡的美國勞工呢？」

巴特勒表示，生產一棵人造聖誕樹耗時1至2小時，包括塑形、修剪松針、綁住樹枝和裝上彩燈。全球90%的人造聖誕樹是中國製造，巴特勒表示，中國勞工的時薪只有1.5到2美元。

關稅政策對巴特勒的人造聖誕樹銷售還是造成影響，他的公司今年並沒有從中國進口燈飾或裝飾品，而是依靠庫存。他說，庫存即將耗盡，明年就會調漲聖誕樹價格。

赫曼則表示，為了因應關稅政策，Balsam Brands裁員10%，取消出差、凍薪，也調漲聖誕樹價格10%。他說，今年美國市場銷售額下降5%到10%，但在德國、澳洲、加拿大和法國的銷售額卻成長10%；顯示關稅政策降低了美國市場需求。 (編輯:柳向華)