關稅政策漸明朗 和泰車：車市回溫估新車掛牌44萬輛

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）台美關稅貿易協議拍板，市場關注台灣今年車市展望。和泰車今天表示，在政策延續與需求回補的雙重推動下，加上關稅政策逐漸明朗，預期今年車市將比2025年更為活絡，全年整體市場新車掛牌可望上看44萬輛。

和泰車透過新聞稿指出，全球景氣逐步回穩，加上台灣經濟在半導體與人工智慧（AI）應用強勁需求帶動下，相關出口持續成長，整體經濟預期呈現溫和成長。

展望今年旗下3品牌挑戰目標，和泰車評估，包括TOYOTA、LEXUS及HINO等合計新車銷售16.5萬輛，市占率預估37.5%。

廣告 廣告

在TOYOTA品牌車款方面，和泰車表示，今年車市預期逐步回溫，多款重點新車將陸續上市，RAV4大改款已在1月13日上市，可望成為推升年度買氣的重要動能，預期TOYOTA今年銷售目標挑戰13萬輛。

在LEXUS車款上，和泰車指出，儘管部分油電混合車型供應仍受限制，但隨著關稅政策逐漸明朗、消費信心回溫，以及RZ、IS、ES等新車將陸續導入，預期今年LEXUS銷量目標挑戰2萬8500輛。

在商用車款方面，和泰車預期，今年商用車市場需求可望回到穩定水準，主力5噸車需求持續，加上HINO 500系與700系供應充足，並受惠和泰車自動化產線導入，今年和泰商用車以7000輛為年度目標。

根據統計，2025年台灣新車掛牌總市場41萬4436輛，較2024年45萬7380輛下滑9.4%；其中TOYOTA、LEXUS及HINO在2025年合計登錄輛數16萬146輛，市占率升至38.6%，創近16年來最佳表現。（編輯：張良知）1150119