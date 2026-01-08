關稅效應仍在 學者估今年CPI年增1.5%以內

2025年台灣消費者物價指數(CPI)年增率達到1.66%，為近5年新低。學者今天(8日)指出，隨著美國關稅效應逐步發酵，將使今年全球經濟活動轉弱，進而壓抑國際原物料、能源價格，讓台灣輸入性通膨降低，因此，今年台灣物價有望維持平穩，全年CPI年增率估可壓在1%至1.5%區間。

主計總處7日公布2025年12月消費者物價指數(CPI)年增率來到1.31%，連續8個月低於2%通膨警戒線，而2025年全年CPI則為1.66%，為近5年新低。

針對未來CPI走勢，中央大學台經中心執行長吳大任認為，今年物價漲幅應可比去年更加溫和。他指出，美國對等關稅(Reciprocal Tariff)自去年下半年正式上路後持續發酵，導致全球經濟活動轉弱，連帶壓抑國際原物料與能源價格，效果會持續到今年。由於台灣9成以上能源仰賴進口，一旦國際能源價格走跌，即可抵銷國內物價上漲壓力，因此今年CPI年增率有望再壓低。他說：『(原音)在這種情況之下，國際商品價格如果有下降趨勢，我們台灣進口物價上漲的壓力當然就可以降得很低，甚至可以抵銷掉我們台灣國內讓一些物價上漲的一些影響因素。所以說以數據來看，就是CPI的年增率，今年就是我的判斷，應該是介於1%到1.5%之間嘛。』

不過，吳大任也提醒，CPI是各物價加權平均的結果，雖然進口能源價格下跌拉低了整體數據，但民眾日常消費的國內商品與服務，卻持續受到極端氣候、最低工資調漲、房租、醫療成本等因素影響而推升價格。

吳大任舉例，極端氣候容易造成蔬果價格波動；而最低工資年年調漲也推升餐飲業人事成本，此外，房價飆漲也帶動租金居高不下，以及近年醫療人力短缺牽動醫療成本上揚，掛號費、自費項目調漲，都讓民眾荷包縮水。

吳大任表示，勞動成本、房租與醫療支出的結構性上漲是長期趨勢，進而造成物價數據與民眾實際感受有所落差，需要政府持續關注。(編輯：陳士廉)