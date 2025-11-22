關稅最新進度！金融時報指「台灣投資4000億美元」 經貿辦回應了

即時中心／黃于庭報導

台美關稅暫時性稅率20%，政府持續與美方磋商，爭取稅率調降、不疊加，國人也高度關注談判進度，不過，英國《金融時報》近日引述知情人士說法，表示指出台灣可能承諾投資4,000億美元，作為換取關稅減免。對此，行政院經貿談判辦公室回應，談判團隊持續透過視訊會議、書面文件交換等方式，以「台灣模式」和美方洽談供應鏈合作。

根據《金融時報》報導，美方重視台灣科學園區經驗，近期擬公布相關合作方案之協議，有名美國官員透露，該協議草案投資金額「介於南韓與日本」；換言之，台灣可能將投資美國約4,000億美元，該承諾處於「規劃中」，且台積電在亞利桑那州投資1,650億美元，也將併入台灣協議投資總額一部分。

對此，經貿辦表示，談判團隊目前持續透過視訊會議、書面文件交換等方式，以「台灣模式」和美方洽談供應鏈合作，並且爭取調降對等關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及232條款多項關稅優惠。

另因232條款不只涉及半導體，還有其他項目，經貿辦指出，將持續爭取優惠待遇，同時也為我方赴美企業爭取更有利的投資環境與條件。而供應鏈合作部分，「台灣模式」與美日、美韓之間的投資模式並不相同，無法直接類比。

政院補充說明，「台灣模式」是企業基於國際佈局，自主規劃到美國投資，貼近客戶、增加競爭力，政府則提供金融的信保支持，也透過台美政府之間「G2G」（政府對政府）的合作形成產業聚落，並向美方爭取有利的投資環境和條件，協助產業在美國佈局。

最後，經貿辦強調，談判團隊持續以書面文件交換確認協商內容，與美方凝聚共識，盼盡早達成協議，展開台美下一階段的經貿合作。

