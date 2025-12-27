關稅未挫今年經濟 明年GDP估「坐二望三」

▲2025年進入尾聲，國內政府機構及經濟研究單位均已提出針對今年經濟成長率（GDP）及明年GDP成長率表現。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 2025年進入尾聲，國內政府機構及經濟研究單位均已提出針對今年經濟成長率（GDP）及明年GDP成長率表現。其中，川普政府4月公布針對各國課徵關稅，但台灣經濟並未受到關稅打擊，反倒因全球AI需求及拉貨潮刺激出口，各單位估至少有5.4%以上的GDP成長，甚至上看「7字頭」，而這股熱潮也延續到明年，在高比較基期下仍可為「坐二望三」的動能。



美國總統川普今年1月上任開始一連串雷厲風行的經貿、關稅政策，而在4月2日「解放日」上，川普公布全球關稅計劃，自4月5日起向全球所有進口到美國的商品加徵10%的進口關稅，4月9日起向60個國家增加額外關稅；當時台灣被要求課徵32%，遠高於競爭對手韓國及日本。



然而，川普並未如所言的直接開徵，而是選擇將執行日期推遲90日，也就是8月再實施，這段期間交由各國與美國談判。而這段期間，台灣產業風聲鶴唳，頻頻希望政府可以將對等關稅從32%往下調，否則將會嚴重影響到美國客戶訂單。



即便台灣多次派員赴美談判，但終究未在8月把關稅談到競爭對手水準，最終必須負擔20%的疊加關稅，高於日本、韓國的15%關稅。



正當大家以為台灣出口表現可能會一落千丈，然而受到關稅及國際AI需求大爆發下，卻出現提前拉貨潮，台灣外銷訂單、出口並未出現衰退，反而維持高標準，甚至屢屢創單月新高。



經濟部統計處公布11月外銷訂單金額為729.2億美元，創下歷史新高，年增近4成。1至11月訂單金額為6666.5億美元，同樣創下全年新高，預估全年有望達到7407億美元的新高點，更有機會力拚7500億美元。



但值得一提的是，關稅並非對台灣產業毫無影響，而是出現「獨尊AI，其餘慘淡」的兩極化。如果與AI相關的半導體、電子零組件的科技貨品，甚至機械設備、化學品及金屬等傳統貨品，都可以出現拉抬效應；反之，沒有受惠的科技業、傳產出口都面臨關稅挫折。



以下為各個單位對於今年及明年GDP 預估及點評：

▲資料來源：採訪整理 記者鍾泓良製表

主計總處



主計長陳淑姿11月28日報告，今年第4季預測GDP成長率為7.91個百分點，較8月預測上修6.19個百分點；全年GDP成長率7.37%，較先前預測上修2.92個百分點，關稅負面影響之下，台灣仍舊表現優於預期；2026年，GDP成長率為3.54%，有望「坐三望四」。



中央銀行



央行12月18日召開今年最後一次理監事會議，利率「連七凍」，理事一致同意維持政策利率不變。考量第三、四季經濟表現優於預期，央行大幅上修今年經濟成長率至7.31%，並下修今年CPI預估至1.66%；至於明年經濟，因新興科技應用需求可持續擴展，且台灣出口及民間投資的基期較高，成長動能將趨溫和，估3.67%。



中華經濟研究院



中經院10月17日公布2025年第4季及全年經濟預測，其中全年預估GDP成長率為5.45%，推升主力仍是我國出口暢旺，上半年受到AI熱潮、拉貨潮，下半年受到關稅出現收斂；內需經濟因國人趨向海外觀光、受到經濟環境動盪，導致民間消費收斂，整體「內外皆溫」，但產業發展呈現不平均的「冰火二重天」，容易引發社會問題。



台灣經濟研究院



台灣今年受惠於AI熱潮，各經濟預估都上修台灣經濟成長率。台灣經濟研究院於11月6日舉辦「2026年景氣展望與產業趨勢研討會」預估2025年經濟成長率上修至5.94%，叩關「6字頭」；2026年則受到基期影響，GDP成長率預估為2.60%。



中央研究院經濟所



中研院經濟所12月22日發布2026年台灣經濟情勢總展望，2025年全年預估經濟成長率為7.41%，較7月預測值2.93%上修4.48個百分點。



中研院以「雲開未盡，月色已現」形容明年經濟，指2026年世界半導體貿易統計組織（WSTS）預估，明年半導體銷售成長26.3％，增幅比今年還要高，因此在AI刺激之下，明年GDP成長率估3.71%。



台灣綜合研究院



台灣綜合研究院12月23日上修2025年經濟成長率至7.25％，並發布2026全年經濟成長率預測為3.46％，直言台灣明年面臨全球經濟成長放緩、AI熱潮轉冷，以及地緣政治風險升溫等三大下行風險。

