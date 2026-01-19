關稅未明朗 車市、記憶體兩樣情

台美關稅協商是否有其他開放市場條件？其中，美製汽車進口關稅是否調降受關注，車廠主管分析，「特斯拉將是大贏家」，豪華車市場將從日歐分庭抗禮，逐漸成為三足鼎立局面。此外，傳出美方恐對非美生產的記憶體課徵100％懲罰性關稅，恐讓已供不應求、價格高漲的記憶體市場，雪上加霜。

台灣車市去年遭逢關稅亂流，及貨物稅會否調降的雙重衝擊，買氣冷了半年，一般預料在美製汽車進口關稅是否調降公布後，整體車市將重回正軌。

和泰車分析，隨全球景氣逐步回穩，加上台灣經濟在半導體與AI人工智慧應用的強勁需求帶動下，相關出口持續成長，整體經濟預期呈現溫和增長，今年車市買氣將比去年更為活絡，全年交易可望上看44萬台。

值得一提的是，若美製車降稅底定，特斯拉可直接受惠，也提高電動車在台滲透率。和泰車直言，已做好備戰準備，儘管部分油電車型供應受限，仍有信心穩住王座。

此外，美國商務部長盧特尼克日前表示，未來非美生產的記憶體可能面臨100％懲罰性關稅。法人指出，韓國記憶體大廠三星、海力士，雖已宣布赴美投資的承諾，但都著重在先進封裝、研發以及後段製程，沒有記憶體的生產，目前只有美光因應記憶體需求，宣布紐約新廠動土。

分析師直言，若懲罰性關稅成真，首先衝擊的就是記憶體大廠，包括南亞科、華邦電生產重心在台灣，可能會被掃到颱風尾。業內人士表示，記憶體產業仰賴全球化的分工，若貿然在政策要求下赴美擴大生產，未來在循環谷底時，將重新面對過去記憶體產能過剩的窘境。