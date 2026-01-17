關稅海嘯壓境！全台觀光業者將面臨「3道壓力」 李奇嶽：景氣猶豫衝擊「可以延後的消費支出」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

台美關稅談判結果拍板，台灣輸美對等關稅壓低至15%以內，並採取「不疊加MFN」方式，同時讓半導體及其衍生品在美國232條款下取得相對優惠待遇。台北城市大學觀光系助理教授李奇嶽分析指出，這項協議對出口與供應鏈而言具有「降壓」效果，但對2026年的台灣觀光產業，卻是一記明確警訊，顯示景氣不確定性與匯率變動，將使觀光市場競爭更加激烈。

李奇嶽表示，觀光屬於非民生必需消費，在景氣轉趨保守時，往往成為民眾與企業最先延後或縮減的支出項目。雖然15%的關稅低於原先可能面臨的20%，但仍是企業成本，同時台灣承諾對美大規模投資與資本支出移動，短期內可能讓整體經濟「看起來不差」，卻使消費信心轉趨謹慎。同時觀光產業面臨3道壓力，分別是景氣壓縮消費、匯率走勢衝擊國旅市場以及入境回溫速度緩慢。

李奇嶽分析，因為觀光不是民生必需品，而是典型的「可以延後」消費。景氣一猶豫，家庭先砍的往往不是房租與菜錢，而是旅遊、餐廳、娛樂與購物；企業先縮的也常是差旅、員旅、會議與活動。2026之所以辛苦，不在於需求消失，而在於需求變得更精打細算、更晚決策、更容易被匯率與信心左右。

李奇嶽坦言，第一道壓力，非必需消費會被景氣不確定性率先擠壓，15%關稅雖比原本20%低，但仍是成本；而協議同時意味著更大規模的對美投資與資本支出移動。對台灣整體GDP未必是壞事，但對許多仰賴本地消費的觀光餐旅來說，最怕的是「看起來不差、但大家不敢花」分紅保守、加班縮水、接單觀望，消費者就會把旅行從「今年一定要去」改成「等特價再說」。這種氛圍會讓國旅與城市休閒客層特別敏感，旺季更旺、淡季更淡，現金流壓力成為常態。

第二道壓力，則是美元對台幣走勢可能讓國旅更難做。多數機構與媒體在討論2026匯率時，都提到「新台幣偏升」的可能區間與路徑：一旦台幣走強，出國成本下降，國人出境旅遊就會更旺，國旅自然更吃力；同時外國旅客來台的「相對價格優勢」也會被削弱。換句話說，觀光業在2026要面對的是一種很殘酷的匯率現實：台幣強，國旅痛。

李奇嶽坦言，從市場訊號看，出境並沒有要冷卻：航空機位回升、旅行社也普遍看旺2026出境需求，並把「匯率環境改善」列為重要推力之一。當出境旺、國旅又必須和「更便宜的日本、韓國、東南亞」競爭時，台灣旅宿與景區若仍依賴週末與連假拉抬、平日供給又難以消化，就會陷入「以價換量」的消耗戰。

第三道壓力，雖然入境回溫，但還不足以撐起所有人的期待。李奇嶽說明，2025年入境旅客確實回升，觀光署相關數據與媒體整理顯示，2025年1至10月入境約681萬人，日本、港韓仍是主力市場。這是復甦，但也意味著：我們離疫情前的人數有很大距離，而產業端卻早已回到「高成本結構」人力更貴、營運更難、競爭更激烈。縱使2026年入境回來了，但未必「回得夠快、回得夠平均」，無法自動讓每個城市、每個景點、每家旅宿都雨過天青。

那2026有沒有亮點？李奇嶽分析，有，但亮點不會普照。台美協議把半導體與供應鏈合作放在核心，商務差旅、長住、會展（MICE）可能反而是觀光的支撐點：工程、採購、稽核、法遵、訓練與供應商管理等往來更頻繁，台北—桃園—新竹的商務住宿、會議市場會相對有底；但這也正是「辛苦的一年」的另一個定義：受益將更集中在少數城市與少數業態，大量仰賴國旅與週末客的縣市，會更直接面對價格戰與需求波動。



