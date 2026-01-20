關稅減免關鍵在立院！許美華：藍白擋下將惹怒傳產科技業 他喊敢否決就別想選了

許美華表示，台美關稅協議成了藍白「燙手山芋」，若擋下將惹怒所有高科技產業、傳產族群，股市也會一起被拖下去。（示意圖） 圖：張良一 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台美關稅談判結果拍板定案，確定調降為15%不疊加，國民黨主席鄭麗文卻批，不堪的談判結果，有什麼好高興？民眾黨前主席柯文哲也批台積電赴美投資是「把台灣賣給美國」。對此，科技專家許美華表示，很多人擔心台美關稅協定會被藍白杯葛搞砸，但她認為，台美關稅協議成了藍白「燙手山芋」，若擋下將惹怒所有高科技產業、傳產族群，股市也會一起被拖下去。

台美關稅協議簽署後將送立法院審議，許美華19日發文表示，與其擔心藍白扯後腿，她倒覺得，台美關稅協議這個「燙手山芋」現在丟到藍白手上成了難題，不擋又不甘願，擋下後果又太嚴重，藍白現在其實是左右為難、進退維谷。台美關稅協定對本來就有許多豁免條件的高科技半導體，影響沒那麼大，這次真正受惠的是台灣的傳統產業。

她指出，因台灣之前沒有簽FTA，許多傳產跟日韓競爭，陷於長期出口的劣勢一夕解除，工具機等關鍵傳產，關稅一次跟日韓拉齊到15%，傳產一片歡呼；連親藍媒體都報導「台美關稅拍板15％ 傳產嗨翻」，點名機械工具機、自行車、汽車零組件、輪胎業、高爾夫球具直接受惠；觀光餐飲、生技學名藥到石化、鋼鐵、紡織成衣業，也間接受惠。

許美華說，高科技半導體產業的產值高，但就業人口其實相對不多，傳產才是真正的就業大族群，「我很想看藍白擋下台美關稅協定，傳產恢復20%至25%關稅，然後傳產老闆跟員工一起炸鍋，到立法院包圍抗議。」

許美華直言，她反而希望藍白用力擋，惹怒所有半導體高科技產業，再搞死已辛苦掙扎的傳產族群，最後連股市都一起拖下去，很多台灣人就是要痛過才會醒過來。執政黨在台美關稅做到120%的努力，行政院副院長鄭麗君、政院政務委員兼總談判代表楊珍妮女將領軍的談判團隊，非常對得起台灣人了，「藍白要擋就來吧，32:0，這是台灣人的共業；就置之死地，來梭哈吧！」

此外，資深媒體人尚毅夫19日也在《新台派上線》節目中直言，若藍白敢在立法院「全案否決」這項攸關產業命脈的協議，經濟選民與企業主絕不會捐款，更不會投票給在野黨，「今年是選舉年，你否決給我看！」

