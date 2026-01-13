關稅焦點不只台積電！旅美教授曝台灣享「這好處」日韓都沒有：談判一大勝利

《紐約時報》最新報導指出，台美關稅談判已經接近尾聲，雙方敲定台灣關稅將降至15%，與日韓相同水準，台積電則將在亞利桑那州增建5座晶圓廠。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元指出，此關稅對台灣還有一個有利之處，是日韓都沒有的條件，「這是我國關稅談判的一大勝利」。

葉耀元在臉書發文表示，這個結果代表，總統賴清德政府成功保持我國目前對美國的基礎進口限制，換言之，之前擔心因為必須對美國產品，完全以「零關稅」的方式開放所帶來的衝擊，尤其是在農業上的影響，並不會發生。這是我國關稅談判的一大勝利，因為韓國跟日本都沒有這樣的條件。

葉耀元提到，看起來美國總統川普在意的，就是台積電在美國的生產率，所以只要加大台積電在美國的投資，關稅就可以推進。感覺其他產業在美國的投資，似乎對川普來說不太重要，不過美國作為全球最大的市場，台商大幅往美國移動，仍然會是一個不變的趨勢。

葉耀元指出，再次強調，台積電加大在美國的投資，「也不會讓台積電變成美積電」，因為台積電最核心的資源是台灣訓練出來的工程師，而這些工程師很多「根本不想在美國生活」，也直言台灣生活，其實真的比美國要來的有趣多了。

葉耀元說，目前美國的教育體系，也沒辦法複製台灣的電機領域訓練模式，所以概念上我們根本不需要擔心這個問題，而且兩國人才大幅度的交流與互動，這會讓台美之間的關係更為緊密。

而針對民眾黨主席黃國昌日前才出發訪美，並稱目的是要談軍購與關稅，葉耀元也對此直言，「所以黃國昌是要去美國跟誰談什麼東西？」

