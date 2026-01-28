關稅玩兩面手法？川普：與南韓共尋解方 美貿易代表再批「不守承諾」

圖為2026年1月27日，在白宮的草坪，川普與記者交談。美聯社



據南韓媒體今天（1/28）報導，美國總統川普（Donald Trump）26日（美國時間）無預警宣布，將南韓汽車等品項的關稅上調至25%，川普27日在白宮接受採訪時，卻說「將與南韓共尋解方」，態度似乎有所緩和，不過，就在同一天，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）再度批評「南韓沒有遵守承諾」，因此美方也無法繼續遵守。

據《朝鮮日報》與《東亞日報》報導，美國總統川普（Donald Trump）26日（美國時間）無預警發文，宣布將南韓汽車等品項的關稅，從15%上調至25%，才過了一天，他就遞出橄欖枝。

川普27日在白宮接受媒體採訪時，被問到南韓的關稅議題，他簡短回應：「我們會找出某些解決方案」、「將與南韓共尋解方。」

對於這番簡短回答，有評論指出，這顯示韓美之間仍保留對話與協商的空間，如果南韓國會在《對美投資特別法》取得進展，美方可能重新考慮關稅稅率。

不過，就在川普回應的同一天，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）直言批評：「南韓先前承諾擴大美國汽車進入其市場、取消部分農產品的非關稅壁壘，且公平對待美國的數位科技企業」、「我方已與南韓簽訂貿易協議，但他們卻未能履行承諾，不僅未能通過與貿易協議有關的法案，還制定了數位服務的新法案」、「在南韓無法迅速履行承諾的情況下，我們也無法單方面遵守約定。」

葛里爾強調：「南韓是我們的盟友，我們對南韓沒有敵意」、「本週稍晚，南韓的貿易官員將來到華府，我們會直接聽取他們的說法。」

葛里爾指出：「從經濟角度來看，貿易必須取得平衡，在拜登政府4年期間，美國對南韓的貿易逆差，暴增至650億美元，這種情況不能持續下去，必須改變。」

有分析認為，南韓國會去年12月24日通過《資通網法》修正案，打擊AI深偽（Deepfake）廣告等虛假資訊，今年1月1日，南韓金融監理院宣布，針對大型流通平台（如電子商務平台），制定更完整的監督體系，這些行動在美國政界受到批評。

