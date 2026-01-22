關稅疑慮降溫 台股收漲499點 台積電收1760元

【記者趙筱文／台北報導】在美國總統川普針對格陵蘭議題釋出緩和訊號，並表示不會出兵、已建立相關協議架構，排除對歐洲盟友加徵新一輪關稅的可能性後，關稅戰疑慮暫時降溫，台股今（22）日稍早以上漲124.76點，31,371.13點開高後，直接勁揚至31,858.82點，強漲612.45點。

而電子權值股表現方面，台積電（2330）以上漲25元至1765元開出，其餘電子權值股中，鴻海（2317）漲4.5元開出223.5元、聯發科（2454）上漲30元，暫報1495元，台達電（2308）則上揚65元開出1200元。

盤末加權指數31746.08點，勁揚499.71點或1.59%，成交金額7910.28億。台積電收在1760元，上漲20元或1.14%。鴻海漲4.5元或2.05%，收223.5元。聯發科上揚20元或1.36%，收1485元。台達電在盤中股價亮燈漲停、報在1245元創新高，市值站上3.23兆元新台幣，超車鴻海（2317）成為台股第二大權值股。

美股表現方面，受到美國總統川普表示不會出兵格陵蘭，並已建立有關格陵蘭的未來協議架構，排除了對歐洲盟友祭出新一輪關稅的可能性消息振奮市場情緒，主要指數今天反彈收紅。道瓊工業指數上漲588.64點或1.21%，收報49077.23點。標普500指數揚升78.76點或1.16%，收在6875.62點。那斯達克指數上揚270.50點或1.18%，收23224.82點。費城半導體指數勁揚247.88 點或3.18%，收8042.07點。

