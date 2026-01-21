關稅發威 近4成台企有意赴美

川普新關稅政策全球狙殺，資誠聯合會計師事務所21日發布《2026全球暨台灣企業領袖調查報告》，調查顯示，在台美關稅未底定前，已有39％台灣企業表態將投資美國，較去年增加12個百分點。其中，半導體業、電子零組件業與其他電子業、生技業、金融業等，超過3成都有意去美國投資。亞太商工總會執行長邱達生提醒，業者應做到「應付好工會」及「自動化」兩大關鍵命題。

資誠這份報告共調查216名台灣企業領袖，時間約在去年10到12月之間，當時台美仍在進行貿易談判，尚未有具體共識，但台灣方面已提出「台灣模式」，也就是半導體供應鏈赴美成立「類科學園區」的計畫。

調查結果顯示，台灣企業投資的前5大國家，美國占39％居首之外，大陸排行第2、占比33％，接著是越南、泰國。值得注意的是，日本占比上升至15％，主因是半導體供應鏈帶動，讓日本成為第5大國家。對於未來景氣看法，台灣受惠於AI趨勢延續，經濟成長態勢穩健，63％台企領袖看好台灣經濟前景。

資誠聯合會計師事務所執行長徐聖忠表示，全球經濟情勢瞬息萬變，關稅政策、地緣政治與科技變革正在改寫企業競爭規則。台企多年來厚積實力，此刻是銳意發揮之時，盼在AI時代的不確定性中獲得領先。

此外，環球晶董事長徐秀蘭昨表示，台美關稅底定，避開原先擔憂的20％重稅，讓台灣整體出口產業鬆了一口氣，確保台廠在全球競爭起跑點不至陷入劣勢。她強調，對於毛利較低的產業而言，5％的稅率差距將直接影響生存競爭力。

針對美國《貿易擴張法》232條款，徐秀蘭釐清，目前公告主要針對先進製程元件，尚未涉及矽晶圓，但美方鼓勵製造業回流訊號明確，環球晶正全力加速德州廠進度以爭取免稅配額，並於台、美、日、歐等6國同步擴產。她透露，因為客戶憂心德州一期產能不足，已啟動二期工廠前期設計，若客戶給予明確承諾，環球晶將隨時縮短建廠時程加碼投資。

對於近4成企業主願意赴美投資，並以科技業為主，邱達生分析，過去台灣企業海外投資多是成本考量，形成從「台灣接單、大陸出貨」的型態，不過，來自美國的訂單仍是比大陸多，終端市場仍在美國。

由於美國對勞工保障等規定十分嚴格，邱達生提醒，現在企業移往美國投資，逐漸從成本轉向市場導向，但若考慮到成本，就要做到「應付好工會」及「自動化」，否則不會太順利。