關稅突飆25%！南韓發聲了 執政黨：拚2月底前通過貿易協定

美國總統川普今（27）日發文指出，因南韓國會尚未批准美韓貿易協議，將把汽車、木材、藥品等輸美商品關稅，從15%調升至25%，引發國際震撼。對此，南韓執政的共同民主黨回應，將力拚在2月底前通過相關特別法案。青瓦台則表示，尚未接獲美方任何正式通知。

美國總統川普今日於社群平台發文指出，因南韓國會遲未批准美韓貿易協議，美方將把南韓汽車、木材、藥品等輸美商品關稅，從原本15%調升至25%，此消息一出不只震驚國際，也震撼了南韓政壇。

經過一個早上的沉澱，南韓官方與執政黨陸續作出回應。執政的共同民主黨表示，將全力推動相關立法，力拚在2月底前完成與美韓貿易協議相關的特別法案審查與通過程序，以回應美方關切。對於川普的說法，青瓦台則低調表示，目前尚未收到美國政府就調高關稅一事所提出的任何正式通知或具體說明。

南韓財政部也指出，政府將隨時向美方說明國會立法進度，並強調溝通管道保持暢通。產業通商資源部長金正官已啟程赴美，預計就關稅調整與相關貿易爭議，與美方官員面對面交換意見。

共同民主黨國會黨團發言人金鉉正分析，川普所指的，可能並非既有的自由貿易協定，而是「韓美戰略投資管理特別法」。該法案主要內容，是成立國有投資公司，統籌南韓對美承諾高達3500億美元的投資計畫。目前已有5項相關法案送交國會，且由朝野兩大政黨共同提出，具備加速通過的可能。

金鉉正也呼籲，當前情勢下，政府、執政黨與在野黨應攜手合作，共同守住國家利益。

