關稅立功聲勢漲！鄭麗君被看好選北市 吳思瑤：她答應一定全力幫

行政院副院長鄭麗君。（資料照）

隨著台美關稅拍板降至15％，且我國獲得232條款最優惠待遇，率團赴美談判的行政院副院長鄭麗君，被點名代表民進黨出戰台北市長的呼聲越來越高，而黨內同樣被視為市長級人選的綠委吳思瑤今受訪表示，若鄭麗君答應參選，自己一定舉雙手雙腳贊成，也說自己一定全力幫忙。

台美關稅16日拍板，我國取得對等關稅15%不疊加、半導體及半導體衍生品等232關稅最優惠待遇，由行政院副院長鄭麗君、總談判代表楊珍妮率隊，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）及貿易代表格里爾（Jamieson Greer）共同見證簽署，台灣在關稅獲得突破，也堆高鄭麗君聲勢，成為外界看好2026代表民進黨出戰台北市長的人選之一。

同樣呼聲很高的吳思瑤，今出席活動被問及鄭麗君被點名選北市，她認為，鄭麗君在關稅談判立下大功，如果參選絕對是超級大亮點。吳思瑤表示，社群上討論鄭麗君角逐北市聲量上漲，但也有人希望國家級人才留在行政團隊，但就她個人看法，鄭麗君不論在哪個位置「絕對都會表現一百分」，並直言，若鄭麗君投入選戰，自己會舉雙手雙腳贊成。

吳思瑤也以高雄市長陳其邁為例，先前同樣有過行政院副院長資歷，累積中央、跨部會整合政策能力，反映在市政治理就是好上加好，吳思瑤表示，站在朋友角度來看，「如果麗君姐姐願意Say Yes，那思瑤妹妹我們已就戰鬥位置，全力來幫忙」。





