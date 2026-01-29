關稅策略失靈？印歐簽署「協議之母」 川普發文怒批：我是房間裡唯一的爸爸

美國總統川普(中)對印歐協議一事嘲諷道：「每個人都知道房間裡只有一個爸爸，他現在正坐在橢圓形辦公室！」 圖：達志影像／美聯社

[Newtalk新聞] 歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）近日與印度簽署被譽為「所有協議之母」的貿易協定，加拿大也與印度達成能源合作協議。對此，美國總統川普（Donald Trump）在 Truth Social 發文痛批這場印歐結盟，直呼印歐在「玩扮家家酒」，卻忘了爸爸（川普）還坐在橢圓形辦公室裡。

川普在貼文中嘲諷道：「每個人都知道房間裡只有一個爸爸，他現在正坐在橢圓形辦公室！」川普不僅直言歐盟「窮得響叮噹」，不得不乞求印度這個「媽媽」，更稱美國擬定的協議「規模龐大且漂亮」，比起印歐協議「看起來像高中生作業」。

歐盟委員會主席馮德萊恩近日與印度簽署印歐貿易協議。 圖：翻攝自Small Cap Snipa Ｘ

X 帳號「rainbow7852」指出，川普之所以火藥味十足，是因為他原本企圖以關稅孤立印度與歐盟，迫使雙方低頭；不料這兩大經濟體竟直接聯手，透過互減關稅（印度將歐盟汽車關稅從 110% 砍至 10%）達成「內部消化」，直接「換張桌子玩」。川普對此也威脅，印度想要美國那份「漂亮協議」就得先支付 50% 的「爸爸稅（關稅）」。

除了印歐聯手，美國的鄰居加拿大也正式加入「遠離美國」的行列。據加拿大能源部長霍奇森（Tim Hodgson）與印度官方發表的聯合聲明顯示，加拿大正試圖扭轉將 98% 能源出口輸往美國的「戰略錯誤」。

加拿大總理卡尼。 圖 : 翻攝自央視新聞

在本周的印度能源周期間，加印雙方達成能源合作協議，加拿大將向印度供應液化天然氣（LNG）及原油，印度則回饋成品油。

「關稅政策」的反彈也在各國湧現，根據德國經濟研究所（IW）基於聯邦銀行數據的最新分析，在川普第二任期的首年（2025年），德國企業對美投資出現斷崖式下跌，降幅高達 45%。

報告數據顯示，2025 年 2 月至 11 月，德企對美投資僅約 102 億歐元，遠低於 2024 年同期的 190 億歐元。IW 指出，貿易政策的高度不確定性與關稅風險，已導致大量企業推遲甚至取消在美的長期投資計畫。

