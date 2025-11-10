關稅紅利分配 川普喊2000美元排富普發
美國財長貝森特指出，川普的稅收和支出法案中已簽署生效的稅收條款可以作為分紅的來源。（圖片來源／白宮官網）
台灣在對全民普發1萬元台幣，約耗掉國庫2,300億元台幣，沒有排富，美國總統川普也喊出將普發美國民眾每人2,000美元，但是排除高收入者。
美國財政部長貝森特（ Scott Bessent）回應說，這筆錢能夠以以多種形式發放，包括透過已簽署生效的減稅法案來執行。
《洛杉磯時報》與《財星雜誌》報導，川普總統周日（11月10日），由於政府對外國徵收關稅，大多數美國人將獲得2000美元的紅利。
發放關稅紅利可能需要國會批准
總統當天在馬里蘭州安德魯斯聯合基地與記者交談時宣布一項對美國民眾發放關稅紅利的計劃，該計劃可能耗費政府數千億美元。
川普也在自家「真相社交」（Truth Social）平台宣布這項潛在的紅利，並發文聲稱反對關稅政策的人是「傻瓜」。
「我們正在獲得數兆美元的收入，並將很快開始償還我們高達37兆美元的巨額債務，美國的投資創下歷史新高，工廠和企業如雨後春筍般湧現，每個人都將獲得至少2000美元的紅利（不包括高收入人群！）。」總統寫道。
發放這些紅利可能需要國會批准，目前還沒有具體的紅利發放計劃，可能會耗費政府數千億美元。
分析師預計關稅每年將產生3000億至4000億美元的收入，國會預算辦公室預估，未來10年，關稅收入可能高達3.3兆美元。
已簽署的法案可作為分紅來源
周日，在ABC電視台喬治·斯蒂芬諾普洛斯主持的《本周》（This Week）節目中，財長貝森特表示，他並不擔心川普的公開聲明會削弱其在最高法院的論點。最高法院正在審理川普依據《國際緊急經濟權力法》實施全球對等關稅的案件。
貝森特表示，關稅是為了重新平衡貿易，隨著更多高薪製造業機會回流美國，最終收入將轉向國內稅收。
他還補充說，他尚未與川普討論過2,000美元分紅的方案，該方案需要國會通過立法才能實施。
但貝森特指出，川普的稅收和支出法案中已簽署生效的稅收條款可以作為分紅的來源。
「這2000美元的分紅可以有很多種形式，很多途徑。你知道，它可能就體現在總統議程的減稅措施中。比如，小費免稅，加班費免稅，社保稅免稅。汽車貸款可以抵稅。這些都是數額可觀的稅收減免，而這些減免都包含在稅改法案中。」他解釋說。
約有1.5億成年人符合領取紅利的條件
所以，美國人可能不會收到郵寄的支票，但貝森特暗示分紅可能不需要新的撥款，這也有助於避免複雜的預算計算。
大量的關稅收入幫助控制住預算赤字，使美國政府財政沒有進一步惡化，但這前提是這些關稅收入確實用於資助聯邦政府，如果動用這些關稅來支付紅利，政府就需要發行更多債券。
川普的社群媒體貼文並沒有提供更多關於分紅的細節，但稅務基金會的稅務政策專家艾力克·約克嘗試粗略的計算。約克在X網站上發文說，假設美國「高收入」的門檻是10萬美元，那麼大約有1.5億成年人符合領取紅利的條件，這將使整體支出接近3000億美元。她還補充說，如果兒童也符合條件，支出還會更高。
約克表示：「考慮到關稅對預算的全面影響，情況會更糟：1美元的關稅收入大約只能抵消24美分的所得稅收入。即使考慮到這一點，關稅也只帶來900億美元的淨收入，而川普提出的退稅方案僅為3000億美元。」
