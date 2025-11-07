關稅與匯率挑戰下的臺灣AI轉型新契機？2025臺北經濟論壇前瞻解析臺灣經濟突圍新方向登場

【記者張嘉誠／綜合報導】

面對關稅政策不斷變動與匯率波動日趨劇烈的全球經濟環境，人工智慧（AI）已成為各國產業升級與經濟轉型的核心驅動力。臺灣如何在此波變局中掌握AI帶來的創新契機，化挑戰為突破？由財團法人臺北法商經濟學術教育基金會、國立臺北大學經濟學系系友會與國立臺北大學校友總會共同主辦之「第六屆2025臺北經濟論壇」將於12月19日（五）下午13:00至17:10假臺北國際會議中心1樓101會議室隆重舉行。論壇將以「迎向全球經濟變局，強化臺灣競爭力-關稅與匯率挑戰下，臺灣的AI轉型契機」為主題，匯聚來自產官學界的重量級講者，前瞻解析應用AI因應關稅與匯率挑戰的轉型契機，為臺灣產業競爭力尋找突圍路徑。

自2019年創辦以來，臺北經濟論壇持續聚焦全球經濟趨勢與產業創新脈動，致力於建立結合政策、產業與學術的跨界交流平臺。歷屆論壇吸引眾多產官學界領袖齊聚，已成為臺灣觀察國際經濟變局的重要舞臺。今年論壇以更前瞻的視角切入，探討AI在貿易關稅與匯率挑戰下如何驅動產業升級與政策調整，並剖析臺灣如何運用AI科技強化經濟韌性、拓展全球競爭優勢。

此屆論壇邀請八位重量級講者同場對話，結合專題演講與AI高峰論壇兩大單元，深入探討AI如何在關稅壓力、匯率波動與國際市場重構中發揮關鍵作用。論壇開場將由台大商研所兼任教授暨Andra Capital合夥人林家振、Aiworks執行長黃琇琳及國立成功大學經濟學系系主任暨台灣經濟學會理事長林常青發表專題演講。三位講者將從國際資本動向、AI產業應用到宏觀經濟分析三個層面切入，深入剖析AI如何重塑企業價值鏈、驅動產業升級，並探討在關稅與匯率挑戰下，臺灣企業如何以AI策略強化競爭力與國際佈局。

壓軸「AI高峰論壇」由國立臺北大學校長林道通主持，邀請臺北市政府資訊局局長趙式隆、台灣人工智慧學校校務長蔡明順、美國高曼資本合夥人暨台灣高曼投顧創辦人林敬倫及國立臺北大學社會科學院副院長暨經濟學系系主任郭文忠共同對談，從政府政策、產業實務與學術洞見三大方向剖析AI落地挑戰與未來發展方向。與談人將以實際案例為核心，揭示AI如何全面驅動企業營運模式與產業結構轉型，並提出面對全球經濟變局的實務解方。

這場年度盛會不僅是洞察趨勢的平臺，更是推動行動與合作的起點。期望透過深度對話凝聚共識，協助臺灣在AI時代中建立具前瞻力與韌性的經濟架構。論壇將為與會者帶來最前線的觀點與策略啟發，讓參與者在動盪中看到方向，在轉型中找到力量。

活動開放免費報名，名額有限，前500名現場報到者可獲好康禮品！誠摯邀請關注AI創新、產業發展與經濟趨勢的各界人士踴躍參與，共同探索AI如何成為臺灣邁向智慧經濟新時代的關鍵引擎！立即報名參加：https://lihi.cc/N9jy0