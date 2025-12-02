關稅與運輸成本夾擊 經部啟動百億拓銷 拚40億美元訂單、10大型展覽打造台灣館

國際貿易署2日召開「開拓多元市場 爭取海外訂單」記者會，推出升級版的拓銷方案。（攝影／李海琪）

在美國關稅政策調整、全球供應鏈重組，以及國際運輸與航空票價高檔不墜的背景下，台灣出口企業拓展海外市場的成本明顯上升。經濟部統計，今年以來在與業者溝通過程中，已接觸超過千家廠商，不少企業反映因攤位費、機票費與物流費同步墊高，海外參展次數被迫縮減，進而影響新市場開發與接單動能。

為避免外銷動能進一步受限，經濟部整合參展、通路與買主開發資源，推出規模近百億元的拓銷計畫，並預估相關措施上路後，可服務逾4萬家次企業，目前已累計411件申請案，鎖定民生製造業與機械設備業等出口導向產業，目標在全球市場中創造超過40億美元的新增商機。

經濟部國際貿易署長劉威廉今（2）日指出，方案核心是把產業最需要的資源一次到位，除參展補助全面加碼，也將在重點市場推出旗艦台灣館與台灣形象館，並首度新增「買主直達」措施，讓外國買主來台看廠、加速下單，同時以AI行銷提升海外觸及率。

機票、攤位費成本上升… 經部參展補助3倍加碼並放寬項目

劉威廉表示，今年4月起即啟動密集拜會與洽詢行程，接觸超過千家業者後，廠商普遍反映國際運費、機票費與攤位費同步上升，迫使部分企業放棄參展，連帶失去海外曝光與接單機會，因此政府決定提高補助並放寬可補助項目。

在個別廠商參展方面，補助金額拉高為原本的3倍，每展補助新台幣12萬到16萬元，且納入場地租金以外的多項支出，包括布置費、文宣廣告、印刷、展品運費與口譯費等，降低企業參展的現金壓力。

台灣館補助門檻降低，參展欲辦論壇、記者會最高2000萬

除個別廠商外，公協會帶團參展的補助也同步提高，貿易署規劃每展每攤依級距補助18萬到25萬元，並擴大設置「台灣館」的補助額度，補助上限可達500萬元，盼以更有規模的整體形象，強化台灣產業在國際展會的辨識度。

劉威廉表示，過去海外參展攤位補助的門檻要求比較高，需要有25攤以上才能申請補助，不過聽到部分工協會業者的意見，例如螺絲螺帽工會指出門檻太高，因此「從善如流」將門檻降至15攤即可申請。

同時，為讓「展」不只是展示、而是直接轉化為訂單，想要在海外參展期間的產品發表會、買主交流大會等商機活動，相關補助上限提高到2000萬元，透過論壇、記者會與洽談活動，廠商可依實際需求做選擇。

10國際大展打造台灣館，邀外商來台看廠測試產品縮短下單時間

此外，劉威廉透露，貿易署也將與外貿協會合作，針對10個國際指標性大展打造旗艦性展館（台灣館），包含科隆五金展、越南國際包裝食品加工展、漢諾威工具機展、波蘭工具機展、歐洲自行車展、日本DIY展等，並規劃明年舉行4個台灣形象展，地點涵蓋日本、美國、波蘭、菲律賓。

經濟部與外貿協會合作設立台灣貿易投資中心，劉威廉補充，地點有日本福岡、美國達拉斯、捷克布拉格，後續也預計落腳波蘭華沙。

經部此次首度推出「買主直達」：由廠商邀請海外買主來台訪廠、洽談、測試產品，並提供機票與住宿優惠，盼縮短買主評估與下單時程。劉威廉說明，由於各產業的潛在市場不同，將鼓勵業者優先鎖定新南向及CPTPP國家等市場。

即日起受理申請、明年元旦實施，國貿署：已累計411件申請

劉威廉表示，相關新措施已完成公告，即日起即可接受業者申請，並以明年1月1日正式實施為目標；貿易署預估，方案上路後可服務逾4萬家次企業，帶動海外商機成長。

貿易署課長楊佳憲並指出，截至目前已收到411件申請案，以民生製造業與機械設備業為主要申請對象。在關稅與成本壓力升高的背景下，盼透過參展加碼、買主直達、海外通路與AI行銷「四路並進」，協助企業更快接到海外訂單，並以創造超過40億美元商機為目標。

