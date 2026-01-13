關稅若判違法 川普警告 美國完蛋

美國總統川普「對等關稅」是否合法，最高法院最快14日結果出爐；眼見關稅命運之錘即將落下，川普措辭強硬警告，如果最高法院作成對關稅這項國安大案不利的決定，「美國就完蛋了」，因為美國恐面臨退還高達數以兆計的金額，沒有國家能付出這筆錢。

美國最高法院未於9日針對川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收「對等關稅」是否合法作成裁決，市場持續籠罩不確定陰影。而最高法院14日將再公布一波裁決，眾所矚目的關稅案可能在其中。川普曾暗示即使關稅被推翻，仍能將其包裝為「許可費」（licensing fees）。

關稅命運前途未明，川普12日發表長文警告，若最高法院基於任何理由認為關稅違法，美國將必須退還上百億美元的金額，然而這還沒有加上各國、各公司為了避開關稅，在美國興建廠房、設備等的投資，若還要加上這些投資，美國將償還的金額是「以兆來計算」，沒有一個國家能支付這筆金額，屆時將一團亂。

對等關稅於去年4月宣布後，美國12州及眾多小型企業已對聯邦政府提起聯合訴訟，下級法院已兩度宣判川普無權施加全球性關稅。即使目前以保守派大法官居多的最高法院在去年11月的聽證會中，也對關稅法律依據表示懷疑，但川普任命的大法官巴瑞特當時曾提及，若要撤銷已徵收的關稅將陷入「徹底的混亂」。

若川普政府敗訴，數十萬美國進口商勢必提起訴訟，要求退還已繳納、被判定不合法的關稅。外界認為，若真的要退還稅金，金額可能合計高達2000億美元。BBC報導，依IEEPA徵收的關稅已帶來1300億美元收入，占過半所有關稅收入。川普表示，退還金額將是一個大難題，幾乎不可能計算，但若真的算出來，也將是一筆大到需要花好幾年才能算完的金額，連退還對象、時間、地點都難以判斷。