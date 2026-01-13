關稅若同日韓 台企自信有贏面

台灣工具機產業去年全年出口金額創下二○○九年金融危機以來新低，外傳台美關稅可能降至百分之十五。台中市精密機械科技創新園區廠商協進會理事長黃呈豐說，若果真如此，對機械與工具機業者是項好消息，可拉近與日韓競爭者的起跑線；台中精機董事長黃明和表示，新台幣匯率若能穩定維持在卅一點六元，工具機業可望復甦。

黃明和說，近兩年產業環境變化，部分中小型廠商和客戶退出市場，軍工、航太產業帶來商機，產業環境慢慢變好，還有些急單春節過後可以確定，但川普政府執政變化大，業界和政府都要保持警戒。

商總理事長許舒博表示，企業界希望至少能將對等關稅的稅率壓低至與日韓一樣，進而讓台灣出口產業回到與日韓同一個稅率起跑點，台灣產業相對還可以拚搏。工總則強調，等政府宣布定案才算數，但若是百分之十五稅率，與競爭對手拚就有贏面，相信台灣企業的競爭力能夠突圍。

中小企業總會理事長李育家說，樂見稅率降至百分之十五且不疊加，希望能盡快塵埃落定，掃除產業當前出口美國的關稅挑戰；至於外媒所提台積電額外設廠條件，則要由台積電自行說明及評估，但台灣因為有這樣的科技實力，才有辦法談判，希望大家相信政府的決策。

機械公會理事長莊大立說，南韓與美國本有自由貿易協定，台灣在競爭上是劣勢，但現在大家都有百分之十五的關稅，對企業來說，等於是從同一個起跑點出發。

