關稅若歸0、美製Toyota要來了？和泰一句話點燃想像
記者鍾釗榛／綜合報導
美製車關稅是否鬆綁，近兩天成為車壇最熱話題。台灣目前對美國進口車課徵17.5%關稅，但傳出談判結果可能出現重大轉折，不只可能大幅下調，甚至不排除降到零關稅，讓不少車迷開始期待「美國車價格解放」的那一天真的來臨。
關稅之外，非關稅障礙也成為談判關鍵。外傳美方希望台灣能進一步鬆綁美規車進口限制，讓美規車的安全審驗比照歐規車處理，降低導入門檻。若關稅下調再加上法規鬆綁雙管齊下，美國製造的車款導入台灣勢必更有競爭力，從價格到車型選擇都可能迎來新局面。
這樣的變化，對台灣新車市場衝擊不小。過去因關稅與法規限制，美製車在價格上難以與日歐系對手抗衡，一旦成本結構鬆動，美國產車源將有機會打價格戰，甚至改寫中大型休旅、皮卡與電動車的市場版圖。
和泰汽車副董事長暨總經理蘇純興也釋出關鍵訊號，坦言未來是否引進美製車款，將視關稅談判與整體成本條件而定，不排除導入更多美國製Toyota車型。這番話被視為重要風向球，代表一旦政策環境轉向，美製車將可能成為和泰布局台灣市場的新王牌。
換句話說，這不只是一場關稅談判，更可能牽動整個車市結構重整。從售價帶到產品陣容，甚至影響各品牌的導入策略，美製車很有機會從「小眾選項」翻身成為主流戰力。
