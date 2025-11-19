關稅衝擊台中製造業 何欣純疾呼中央補助簡化程序 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

為因應美國關稅衝擊我國出口供應鏈，經濟部舉行聯合說明會，說明如何透過研發轉型補助、金融支持、開拓多元市場及產業競爭力輔導團等方案，協助產業因應美國關稅衝擊。立委何欣純表示，立院日前通過930億元韌性特別預算，最重要的是要讓第一線的基礎工業「看得到、吃得到」，真正感受到中央願意做產業的後盾、陪大家一起撐過難關。

何欣純說，台中與中台灣聚集大量中小微企業與製造業，是台灣出口供應鏈的重要基地，面對全球不景氣與美國關稅的雙重衝擊，政府編列韌性特別預算，就是要把資源用在刀口上，展現政府願意陪伴業者渡過難關的決心。

「支持方案行政程序要簡化、撥款要有效率。」何欣純認為，如果效率不佳、拖延撥款，等到廠商已經撐不下去，再拿到政府的補貼也為時已晚。

關於企業轉型升級，何欣純坦言，許多廠商的心聲是受關稅影響的中小微企業和基礎工業度過難關，後續才談轉型升級，要同時照顧到勞工，讓員工在訓練與實作中，成為懂管理、懂數位、懂智慧化的高階人才，產業升級、勞工也要一起升級，企業轉型升級才有意義。

此外，何欣純轉述不少業者齊聲反映，現階段最迫切的仍是融資問題，籲政府融資要準、資金要到位，利息要寬鬆。希望經濟部能跨部會溝通協調，作為產業的後盾，幫助廠商渡過難關。

何欣純最後加油打氣表示，這一波全球景氣低迷，加上美國關稅衝擊，對出口導向的台灣產業是嚴峻考驗，盼化危機為轉機，政府與產業攜手合作、善用這次特別預算與各項支持方案，為台灣打開下一階段產業升級與經濟發展的新局。

照片來源：何欣純辦公室提供

