關稅衝擊將如何在新的一年持續重塑全球經濟？

貿易與關稅將成為特朗普與中國國家主席習近平四月會晤的議題 [AFP via Getty Images]

美國總統特朗普最喜歡的詞是「關稅」。他在聖誕節前的「全國演說」中再次提醒世界這一點。

隨著世界仍在拆開他第二任期第一年的「關稅禮物」，他聲稱這些措施為美國帶來了就業、更高工資和經濟增長。

這一說法爭議頗多，但毋庸置疑的是，關稅已經重塑了全球經濟，並將在2026年繼續發揮作用。

國際貨幣基金組織（IMF）表示，雖然「關稅衝擊比最初宣佈的要小」，但它是 IMF 預測2026年全球經濟增長率放慢至3.1%的主要原因。一年前，IMF預測今年增長率為 3.3%。

IMF 總裁克里斯塔利娜·格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）在最近的播客中表示，情況「比我們擔心的好，但比應有的差」，並指出增長率已從疫情前的平均 3.7% 下滑。

她說：「這樣的增長速度太慢，無法滿足全球人民對更好生活的期望。」

其他對 2026 年的預測甚至比IMF更悲觀。

然而，彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）的莫里斯·奧布斯特費爾德（Maurice Obstfeld，也是前 IMF 首席經濟學家）指出，關稅對全球經濟的影響並沒有想像中那麼糟，因為「各國並未對美國進行強烈報復」。

他補充說：「唯一強力反擊的國家是中國，這迫使美國迅速退讓。我們確實避免了一場貿易災難。」

儘管如此，經過五輪貿易談判，全球兩大經濟體之間仍然存在著比特朗普第二任期開始時更多的關稅和其他貿易限制。

關稅推高了許多企業的成本，增加了不確定性，使未來的規劃和投資更加困難。

儘管目前表現出一定韌性，但奧布斯特費爾德指出，「這些摩擦和不確定性隨時間推移會造成損害」，例如效率損失。

部分損害已被低利率、美元貶值、企業巧妙規避關稅，以及關稅中大量豁免條款所緩解。

這或許能解釋為何聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）預測全球貿易額去年增長 7%，達到超過35萬億美元（26萬億英鎊）。

然而，奧布斯特費爾德指出，美國關稅中的漏洞是一把雙刃劍。「豁免意味著實際關稅較低，但也帶來了獲取豁免的不確定性。」

包括英國、韓國和日本在內的國家已成功應對這些不確定性，並與特朗普達成貿易協議。其他國家希望能在 2026 年做到同樣的事。

現代汽車是因特朗普貿易政策而在美國擴大製造業的外國企業之一 [AFP via Getty Images]

儘管一些經濟學家質疑美國目前的增長力度，但美國在 7 至 9 月間增長了4.3%，創下兩年來最強勁的年度增長。

美國銀行高級經濟學家阿迪提亞·巴韋（Aditya Bhave）表示：「這是一個非常有韌性的經濟體，我看不出為何這種情況不會繼續。」

他認為關稅使美國通貨膨脹增加了 0.3% 至 0.5%，而 11 月的通膨率為 2.7%，但「我們可能還沒看到全部影響」。這一點很重要，因為美國經濟由消費支出驅動，且根據IMF的數據，美國佔全球經濟的26%。

生活成本壓力仍困擾許多地區，但也有一些令人鼓舞的跡象。歐元區通貨膨脹已穩定至2.1%，但英國是3.2%，與美國一樣，遠高於央行2%的目標。

今年全球經濟的其他主要影響因素可能包括重新談判特朗普第一任期簽署的《美加墨協定》，以及歐盟成員國是否批准一項一年多以前簽署的南美洲貿易協議。

在美國，最高法院對特朗普關稅合法性的裁決也備受關注。

特朗普的關稅政策導致中國增加對歐洲的出口 [AFP via Getty Images]

全球經濟的一個關鍵投入是石油。華爾街銀行高盛（Goldman Sachs）預測，今年布倫特原油價格將下跌約8%，至每桶約56美元。

該預測基於美國和俄羅斯的強勁產量，而非特朗普在委內瑞拉的干預，後者短期內不太可能增加全球市場的石油供應。

隨著石油用於能源和運輸，另一個壓低價格的因素可能是紅海航運恢復。聖誕節前一週，航運巨頭馬士基（Maersk）首次在近兩年內將貨櫃船通過紅海。

由於與加沙戰爭相關的也門胡塞武裝襲擊，主要航運公司都繞開這條路線，改走更長、更昂貴的非洲南端航線。

馬士基表示，雖然這是「重大進展」，但「我們尚無法確定何時能全面恢復蘇伊士運河航線」。

貨櫃船最重要的目的地之一是中國，因為它出口玩具、電子產品、服裝等商品到世界各地。

然而，北京與美國的貿易關係仍為全球經濟投下陰影。

最新數據顯示，全球兩大經濟體之間的商品貿易額在2025年已是連續第三年下降。

與一年前不同的是，習近平主席在 2026 年的新年致詞中甚至未提及這些緊張局勢或國內經濟壓力。

不過，他預測全球第二大經濟體今年將達到20萬億美元的里程碑，並表示中國「準備與各國合作，推進世界和平與發展」。

關稅、美國稀土採購以及中國獲取美國高端晶片的問題主導了雙方談判，但根據美國商會中國分會主席詹姆斯·齊默曼（James Zimmerman）的說法，當習近平在4月迎接特朗普到訪時，還有許多其他問題需要解決。

他說：「這次會晤意義重大，但我們的期望確實不高。」不過，他補充說，保持持續對話「非常非常重要」，即使需要時間才能取得成果。

「北京希望能公平參與全球競爭。他們認為某些地方的環境對中國企業過於限制，部分原因是過度強調安全問題。」

另一方面，齊默曼表示，美國的擔憂包括「中國如何管理其製造業產能」。他指出：「產能過剩是影響許多經濟體的問題。」

他解釋說，中國在製造消費品方面表現強勁，但需要在需求下降時做出調整，「以避免全球出現大量消費品傾銷的情況」。

在歐洲，荷蘭國際集團（ING）研究顯示 ，歐洲對廉價中國進口的依賴正在增加。

這是歐盟正計劃在未來幾個月應對的狀況。

全球經濟因預期油價下跌而受到提振 [AFP via Getty Images]

在美國，限制外國製造商品的流入是特朗普貿易政策的核心。他的貿易代表詹米森·格里爾（Jamieson Greer）最近撰文指出，重新工業化並提高「製造業在我們經濟中的比重」符合美國國家利益。

他暗示關稅將繼續存在，並認為美國汽車、船舶和製藥業的新投資若無關稅是不可能實現的。

然而，自特朗普第二任期開始以來，美國製造業就業人數略微下降，跌至略低於1270萬。

奧布斯特費爾德表示，儘管有關稅，美國經濟仍持續增長，原因在於「消費者依然願意花錢」，以及人工智慧的巨額投資推動股市創下歷史新高。

他補充說，鑑於特朗普的一些關鍵政策目標，如在製造業創造就業，尚未實現：「我認為關稅不會在政策或討論中消失。」

