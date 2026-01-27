關稅衝擊就學 政大急難慰助最高5萬

因應美國關稅衝擊，行政院去年9通過韌性特別預算案，教育部核發65億元協助公私立大學校務經營，這筆經費已編達各校。政治大學近期公告獲1805萬元補助款，針對因美國關稅影響而遭遇生活變故，導致就學困難的在學學生，可申請補助，最高5萬元。

政大學務處在官網敘明「國立政治大學因應美國關稅衝擊影響學生就學之各項紓困措施」方案，紓困措施則是針對父母失業、放無薪假或減班休息等狀況，皆可檢具證明文件，申請急難慰助金，或失業勞工子女就學補助。這起方案主要依據「教育部補助大專校院精進校務經營計畫」經費核撥案。

教育部說明，經費之計算，參酌學校前一學年度日間學制正副學士班、碩士班及博士班學生人數、平均學雜費基準及補助基準比率核算補助經費，並於函文通知後，一次撥付全額經費至學校帳戶。

至於65億元如何分配各大學，主要依學生人數規模分配。高教司司長廖高賢日前證實，以「學費2％」來計算補助款。即學生人數多，便可獲較多經費。如台大113學年度共3萬4487名在學生，預計可獲4138萬4400元的補助經費，不過台大詳細辦法還在研擬中，校方僅回應學生只要有相關需求，皆可洽詢學務處生活輔導組尋求協助。

即便這筆款項是教育部發給各大學彈性使用，也不是沒有限制。教育部規定，補助經費不得支用於私校兼任教師鐘點費差額、已獲教育部其他計畫補助者、學校招收境外學生相關經費、學校教職員工赴境外差旅費、一般行政事務性設施，及其他與教學研究無相關項目。