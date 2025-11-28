關稅衝擊就業潮 政府推青年就業計畫

▲為防止關稅衝擊影響就業，勞動部推出「支援青年就業計畫」。（圖／勞動部提供）

[NOWnews今日新聞] 「從6月畢業到現在，待業將近半年的時間，其實過程滿煎熬、也很焦慮。」23歲的張美妍今（2025）年從中正大學法律系畢業，沒有選擇一畢業就全職備考律師或司法官，而是在求職與國家考試之間拉扯，靠著勞動部支援青年就業計畫與兼職實習，一點一滴摸索職涯方向。

張美妍說，畢業後一度同步準備國考與投履歷，「但因為準備得不夠充分，沒有上榜」，於是決定先留一條後路，開始在求職平台開啟履歷、主動投遞職缺。她估算，主動投了約5家公司，拿到3家面試通知；平台開啟履歷後，也收過10到15家企業邀約，但多半是家教、補習班老師等，與她期待的法律或法務工作並不相符。

目前她在一家新媒體公司法務部門擔任實習生，支援合約歸檔、簡單合約審閱，以及協助查找法律問題資料等，「畢竟還是沒有經驗的新鮮人，希望先從可以學東西、壓力比較沒那麼大的職位開始。」實習採時薪制、可自行排班，加上勞動部津貼與同住家中、生活開銷較低，除了基本支出，還「稍微可以存一點錢」。

勞動部從今年9月1日起，推動「支援青年就業計畫」，年滿15至29歲，未在學且未就業滿60天者就可參加，目的在於讓政府資源及早介入協助青年，避免國際經貿因素導致初入職場的尋職青年成為長期失業者。計畫包含三階段求職任務與每月6千元、最多1萬8千元的尋職津貼，以及找到全職工作後最高3萬6千元的就業獎勵。

對此張美妍認為，勞動部諮詢服務很完善，「現在網路上AI、履歷模板都做得很漂亮，但內容是不是企業想看到的，其實很沒把握」，在諮詢師協助調整履歷後，她覺得「非常有幫助」。後續第二、三階段則是由就業服務站依照她在「台灣就業通」勾選的職缺，協助進行推薦。

「我覺得就業通上的職缺，好像還是以服務業為主，像我們這種文組、法律相關的職缺相對少。」張美妍說，相較之下，其他民間求職平台上，法律事務所、法務助理等職缺類型更多元，她希望政府能強化與企業的連結，多多向企業宣傳就業通，讓更多公司知道可以透過該平台徵才，「職缺類別如果能再增加，對像我這樣的法律系畢業生會更友善。」

另外像是宣傳上，張美妍指政府還可以做得更好。「我們這一代主要還是透過社群媒體、網路接收資訊，可是在網路上看到這些方案的機會相對少，常常要自己踏進就業服務站、這些場域，才會知道原來有這麼多資源。」她希望，未來相關計畫能有更貼近年輕人使用習慣的宣傳方式，讓還在迷惘、焦慮的畢業生，能更早知道自己「不是一個人在找路」。

