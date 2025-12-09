關稅衝擊美國農民 川普宣布援助120億美元

愛荷華州農民荷洛布表示，「因有這份橋梁援助計畫，我想向您表達感謝，對農民來說這是提前送來的耶誕禮。」

美國總統川普在白宮舉行的一場會議上宣布，將把從關稅中收到的數千億美元中的一小部分撥給農民當作經濟補助。農民在政治上支持川普，但川普的激進貿易政策以及不斷變動的關稅率讓農民越來越在意情勢變化。

美國總統川普回應，「農民是我們國家的脊梁，因此我們將用這些錢提供農民120億美元當作經濟援助。」

其中110億美元用於「農民橋梁援助計畫」，讓受到貿易爭端與成本上升影響的糧食作物農民獲得補助；10億美元則支援其他作物。農業部長羅林斯 (Brooke Rollins)表示，款項將於明（2026）年2月底前發放。

美聯社記者指出，「讓我印象深刻的畫面是，當總統要求財政部長貝森特記下其中一位農民提出的意見時，部長回答，是的先生，我已記下。」

在交通政策方面，運輸部長達菲在機場親自示範引體向上。他宣布將提供10億美元資金用於改善機場設施，包括擴建兒童遊戲區、增加哺乳室及簡易健身區。

運輸部長達菲表示，「是否能提供更健康的選項，是否能支持哺乳媽媽。」

達菲強調新措施並不是要旅客在機場運動個滿身大汗再登機，而是希望大家能利用短時間活動筋骨，改善整體旅行體驗。川普政府同一天端出農業補助與交通健康2大政策，被認為是在年底前針對基層產業與一般旅客所釋出的最新利多。



