關稅衝擊農業慘重！川普政府砸120億援助 農民不領情：治標不治本

根據彭博引述白宮官員的消息，川普政府計劃於周一（8日）公布一項價值120億美元的農業援助專案，對那些長期因農產品價格低迷和關稅政策衝擊而受苦的農民，提供財政上的支持，不過當地的農民認為這筆援助遠遠不足以滿足他們的實際需求。

川普政府計劃於8日公布一項價值120億美元的農業援助專案，對那些長期因農產品價格低迷和關稅政策衝擊而受苦的農民，提供財政上的支持。（圖／達志影像）

彭博報導指出，這筆補助金中的絕大部分，即高達110億美元，將經由美國農業部最新擬定的「農民橋樑援助計畫」（FBA），以一次性支付的方式撥給農作物種植戶，而剩餘款項則會用於資助FBA計劃範圍之外的農產品。該計畫的受益者涵蓋了玉米、棉花、高粱、大豆、水稻、小麥和土豆的種植者，以及牛隻的養殖戶。據悉，這批資金是依據《商品信貸公司章程法》所賦予的權限，並將由農場服務局（Farm Service Agency）負責執行管理。

阿肯色州的大豆種植者布朗（Scott Brown）在接受美媒MS NOW採訪時透露，僅僅是今年玉米收成的損失就超過了160億美元，而大豆生產方面的損失約為110億美元，且尚未計算損失更為巨大的棉花和稻米，因此區區120億美元的援助根本無法填補他們在這一整年中所遭受的虧損。

布朗表示，如果政府無法從根本上處理貿易問題，而僅僅是持續發放這種一次性的補助金，那麼農民所面臨的經濟危機到明年勢必會再次爆發。他直言，此類援助僅僅是應急手段，是一種治標不治本的短期措施，並不能使農業恢復到一個健康的商業運作狀態。他強烈呼籲政府應該要 「解決問題」，而非僅僅 「貼 OK 繃」。

密蘇里州的農民理查森（Marty Richardson）也抱持相同的觀點。他對彭博表示：「這就像是貼了一個OK繃，我們真正需要的是更多的市場，而不是更多的補貼。」對於2026年的情況他感到悲觀，認為狀況會和今年一樣糟糕，無奈地說：「我們現在已經在購買明年的種子和肥料了，結果卻還是被壓得喘不過氣。」

