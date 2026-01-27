關稅衝擊 彰化社福募款難

去年美對台關稅震盪，對經濟民生造成的衝擊在各社福活動中已浮現，彰化縣鹿港鎮今年冬令救濟人數就較去年增加5人，和美鎮更增加25人，人安彰化站為「寒士吃飽30」公益行動募款，目前經費尚缺6成，彰化站坦言，今年募款相對困難，認為與產業受景氣影響有關，發起芳苑鄉喜願家園圍爐宴的林芳信也直言，企業今年受關稅等因素影響，獲利不及往年，使得募款難度提高。

鹿港鎮公所27日舉辦寒冬送愛活動，去年受惠的低收入戶有372戶，今年增加到377戶，多了5戶；和美鎮公所將在2月10日發放低收入戶春節慰問金，今年共計發放396戶，但相較去年371戶，一口氣增加了25戶。

芳苑鄉喜願家園圍爐宴27日登場，其經費來自台中市經營者協會募款，150位住民及工作人員開心享受歡樂的年節氛圍，林芳信說，台中市經營者協會是由一群中小企業主組成，前兩年募款都算順利，今年受到餐飲原物料價格不斷攀升及美國關稅的影響，獲利方面不及往年，使得募款快要出現斷層，幸好多位善心人士協助，今年歲末圍爐宴才能順利舉辦。

人安基金會彰化平安站將在2月2日起舉辦「寒士吃飽30」公益行動，27日舉辦行前會，站長游山河表示，尾牙關懷禮去年發放360份，今年增加到425份，預計募款150萬元，目前經費尚不足6成，他坦言，彰化傳產受景氣影響，募款難度「很明顯」增加，以往一出手都捐款5、6萬元的善士，今年多不見人影。

在關稅等因素影響下，企業去年普遍感受到國外訂單縮手，獲利更是不如往年，低收入戶增加，許多社福單位更有感於近來募款難度增加。