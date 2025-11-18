關稅衝擊 蝴蝶蘭銷美產值減2億元

美國對等關稅政策衝擊台灣蘭花外銷量。根據農業部統計，今年四月至十月，外銷至美國的蝴蝶蘭約二七二七公噸，與去年同期略減百分之一點八，出口產值從去年的十二億元下滑至十億元。且除了美國以外，日本、越南、澳大利亞等國的蘭花外銷量也同樣下降。

對此，農業部農糧署長姚士源表示，蘭花開拓的新興市場包含印度、巴西，也會盡量把蘭花外銷分流到日本、南韓、加拿大等國，另也不會因為對等關稅就放棄美國市場。

根據農業部統計，台灣去年的花卉外銷值近新台幣六十五點四億元，其中蝴蝶蘭占花卉外銷值的百分之七十六，且美國市場就占了四成，是台灣重要輸出國。不過美國自今年四月就傳出要對蘭花加徵關稅，八月時則正式宣布將對進口農產品加徵關稅百分之廿，衝擊蝴蝶蘭外銷市場。

根據農業部統計，今年四月至十月底止，蝴蝶蘭整體外銷量僅剩七○一六公噸，較去年同期大幅減少一五二公噸，其中外銷至美國的蝴蝶蘭就減少約五十公噸，其他包括日本、越南、新加坡、香港、菲律賓、泰國等，也同樣在減少。

台灣蘭花產銷發展協會今年上半年曾指出，台糖在美國有塊基地，如果能把蝴蝶蘭大苗先海運到美國，利用台糖位於加州的基地進行抽梗，能更貼近美國市場，也可以擴大投資，達到市場、農民和台糖三贏。

姚士源表示，台糖的基地約五公頃，然而設備已是廿多年的老設備，還需要整體翻新，仍在審慎評估中。目前美國暫時性的百分之廿關稅，由國內與美國當地業者各吸收一半，也因為關稅緣故，報價上會便宜一點。

