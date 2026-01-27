關稅被川普調升了！專家：藍白兩黨也會讓台灣走向跟南韓一樣的道路嗎？

記者李鴻典／台北報導

美國總統川普今天發文指出，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此他將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%，但他並未明說新關稅上路時間。財經專家徐嶔煌說，台灣的國會、藍白兩黨也會讓台灣走向跟南韓一樣的道路嗎？

韓國會未通過與美貿易協定，川普：關稅從15%升至25%。（圖／翻攝自美國台灣觀測站）

徐嶔煌指出，重磅消息來了，因為南韓國會卡住與美國達成的貿易協議，美國總統川普發文要對南韓祭出關稅大刀，先針對部分商品（包括南韓主力的汽車），關稅從15%拉高到25%，台灣的國會、藍白兩黨也會讓台灣走向跟南韓一樣的道路嗎？

美國台灣觀測站也撰文寫道，那麼大家覺得我們的立法院會批准這個協議嗎？該站小編說，十天前就寫了：若立法杯葛真的發生，白藍兩黨更可聚焦於美國所帶來的「經濟傷害」。如同過去經驗，立法院可透過裁量權，在審查階段實質阻止協議完成核准，其後果可能是維持既有的 20% 關稅，甚至招致額外關稅。（現在韓國不就是示範給大家看了嗎？）

在這樣的狀況下，台股肯定是會無限量崩跌。這樣的經濟衝擊或許更是在野黨想要看到的，因為他們可以將責任轉嫁給美國「不公正的關稅措施」，以及民進黨「出賣台灣」的談判結果，並進一步主張自己並無義務為一項「未能捍衛台灣利益」的協議背書。

​美國台灣觀測站說，要在這邊重複一次，台灣與美國的關稅協議可以說是全球主要貿易夥伴當中談得最好的。我們一次解決232調查（第一個談完的）和對等關稅，而且拿到了跟日本、韓國、歐盟一樣的關稅稅率，這是史上首次我們可以在北美市場與這些主要大國平起平坐。關稅協議不只對半導體產業有利，還為傳統產業例如工具機、輪胎、球具、自行車、成衣、水五金等產業帶來超大利多。

​然而我們對在野黨們的行動感到相當不樂觀。長期以來（至少從2016）他們就是不斷灌輸疑美論，用盡力氣主打什麼台積電要被淘空這種莫名其妙的論述（請大家一定要知道：投資國外是為了賺更多錢，那是廠商自己的決定與整個產業的布局）。追根究柢，他們無法忍受台灣和美國變成緊密的貿易夥伴、與中國逐漸脫勾。他們這幾年來如此用力攻擊美國，一時半刻之間是不可能改變的。

​美國台灣觀測站提到，從關稅協議完成簽署以來，看看白藍政客們有哪一個發聲肯定了？很少，幾乎還是開口閉口就是5000億這種亂加一通的數字。他們不可能改變立場的。

​最近關於特別預算不就是如此嗎？我們看到AIT一再發文，甚至罕見地在一天之內連發四則，但白藍都不為所動。美國台灣觀測站還說，說不定川普這樣大棒拿出來對付韓國，白藍兩黨更開心，因為他們巴不得台灣經濟崩潰。立法院兩個在野黨現在根本沒有想要為台灣好，他們可能認為台灣愈好，對中國愈不利，因此盡全力地扯後腿。現在的在野黨們到底是代表哪一個政權的呢？

​美國台灣觀測站強調，執政黨要做的事情除了要努力向全民說明關稅協議的重要性與成果之外，更重要的是拿出更大的決心以及工具來面對立法院的狀況。

美國總統川普發文：

我們的貿易協定對美國至關重要。在每一項協定中，我們都已迅速採取行動，按照商定的交易條款降低了我們的關稅。我們當然也期望我們的貿易夥伴能採取同樣的行動。

「南韓立法機構未能履行其與美國達成的協定」。李總統與我於2025年7月30日達成了一項對兩國都極為有利的偉大協定，而我於2025年10月29日在韓國期間也重申了這些條款。「為何韓國立法機構至今仍未批准該協定？」

「鑑於韓國立法機構尚未通過我們這項歷史性的貿易協定（這是他們的權力），我特此將針對南韓汽車、木材、藥品及所有其他對等商品的關稅，由15% 提高至 25%。」

感謝各位對此事的關注！

唐納・J・川普

美利堅合眾國總統

