關稅要課100% 記憶體挫勒等？專家笑：不用怕啦





日前美國商務部長盧特尼克曾表示，非美國國內生產的記憶體廠商將面臨100%關稅的政策，這也讓外媒《wccftech》點名南亞科、華邦電等台灣記憶體廠可能會受影響，讓不少投資人擔心這是否是利空的訊息？對此，財經專家直雲樂觀表示，台廠做的是較低階的DRAM，美國比較沒有興趣競爭，投資部落客「邏輯投資」也表示，南亞科在DRAM市場的全球市占率僅1.6%，就算被課徵100%的關稅，對其影響也非常有限。

關於美國商務部長日前提到，可能會對記憶體商課100%的關稅，直雲表示，「這個新聞跑出來，造成大家心慌意亂，但是根本不用怕啦！」他說，台廠做的是比較低階的DRAM，美國比較針對的是像美光這樣高階的HBM產品來課稅，而且南亞科法說會也提到，他們輸美比例很低，就算被說要課100%也不打算去美設廠。

廣告 廣告

投資部落客邏輯投資則表示，南亞科在DRAM市場的全球市占率僅1.6%，對比同為記憶體大廠的三星、SK海力士這兩家同樣沒有在美國設記憶體廠，市占率近70%的龍頭業者來說，他實在不認為南亞科有什麼天大的麻煩。並且根據南亞科在法說會的說法，公司產品銷售美國的比例極低，因此若美國政府實施100%記憶體關稅，對南亞科的影響也非常有限。

邏輯投資強調，更關鍵的是，這句話是盧特尼克說的，他是在出席美光紐約州新廠動土典禮說出這番話，顯然只是要表達美國政府敦促半導體業者赴美設廠的立場，也讓美光對國內鉅額投資感到安心。

邏輯投資指出，如果現在真的立刻對記憶體課徵100%關稅，因為記憶體產能的搬遷、擴廠及認證需要很長的時間，「我覺得真的麻煩大的會是美國業者與美國人，到時候可能川普又得TACO了。」

（封面圖／翻攝Unsplash）

更多東森財經新聞報導



台積電擴大投資台灣！ 嘉義先進封測七廠 1/22首度公開

記憶體「沒轉空理由」台廠越關越大尾5檔收漲停

記憶體麻煩大了？ 外媒點名南亞科、華邦電 恐遭課100%關稅