關稅調降下游產業受益 中鋼：鋼市穩中看升

[NOWnews今日新聞] 中鋼今（28）日公布12月自結盈餘表，2025年合併營收3,171.55億元，合併營業損失39.04億元、合併稅前淨損46.85億元。中鋼表示，傳產面臨終端需求不振影響，但台美對等關稅調降至15%，多數鋼鐵下游產業，如工具機、機械業、汽車零組件、手工具、水五金等，預期可連帶受益，國內鋼市可望擺脫低迷，走勢穩中看升。

中鋼12月營收255.43億元、營業利益6.03億元、稅前淨利3.78億元；11月營收253.67 億元、營業利益0.85億元、稅前淨損0.75億元。中鋼指出，本月合併稅前淨利較上月稅前淨損有利，主是鋼鐵業銷售毛利及中能風場發電度數增加，致營業收 入及營業利益增加;另營業外收支兩期無重大差異事項。

中鋼2025年營業損失39.04億元、合併稅前淨損46.85億元；2024年營業利益17.91億元、稅前淨利45.77億元。中鋼分析，本期累計合併稅前淨損較去年同期稅前淨利不利，主係鋼鐵業單位毛利及銷售數量減少，致營業收入減少及營業損失增加；另礦業投資獲配股利減少及財務成本增加，致業外支出增加。

中鋼表示，全球經濟持續緩步復甦，國際貨幣基金最新報告中上調今年全球經濟成長率預估值至3.3%。美聯準會擴大降息循環後,預期民間投資與基建需求將逐步釋放。歐洲則預計受惠德法財政刺激,中國雖房地產疲軟，但製造業與新能源外銷強勁。

中鋼指出，台灣主要受惠於人工智能伺服器與半導體先進製程擴張，然傳統產業仍面臨終端需求不振影響,不過台美對等關稅調降至15%,多數鋼鐵下游產業，如工具機、機械業、汽車零組件、手工具、水五金等，預期可連帶受益，國內鋼市可望擺脫低迷，走勢穩中看升。

